Zemlja, na kateri se igrajo otroci? Državi bomo še gledali pod prste!

Kot pravi Matej Ivartnik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje: "Moramo se zavedati, da so to le podatki o vsoti snovi v tleh, zdaj bi pa morali poznati, koliko te snovi pride v otroka."



Črta, ki jo lahko torej potegnemo pod analizo in dogajanjem ob pripravi tokratne rubrike 24ur Inšpektor, ki bo na sporedu nocoj, je torej ta: vsi si želimo čim bolj čisto zemljo, a prav tako tudi jasna pravila in poštene podatke, kaj nam škodi in kaj ne. In tu bomo v naslednjih mesecih državi, ki pripravlja novo uredbo o dopustnih in nedpustnih vrednosti snovi v tleh, močno gledali pod prste.



Ne zamudite 24UR Inšpektor nocoj na POP TV v oddaji 24UR malo po 19. uri.