Zemljarič zanikal, da bi kdaj lobiral v zdravstvu

Komisija DZ, ki preiskuje domnevne zlorabe pri nabavi in nakupu žilnih opornic, je kot pričo zaslišala nekdanjega politika Janeza Zemljariča, ki je konec 60. in v začetku 70. let prejšnjega stoletja vodil ljubljanski klinični center. Zanikal je, da bi kdaj lobiral v zdravstvu. Pač pa je pomagal, če je kdo potreboval pomoč, je dejal.