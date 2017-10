ZEMLJEVID: Boste v teh dneh obiskali Žale? Razmislite o parkiranju in javnem prevozu, ne pozabite na tatove

Pravočasno na pot Svetujemo, da se na pot odpravite pravočasno, dosledno upoštevate cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter upoštevate navodila policistov in redarjev. Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju in prevoznosti cest. Če je možno, v teh dneh uporabljajte javna prevozna sredstva. Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli pod vplivom alkohola in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge. Vozite previdno, odgovorno in strpno! Če načrtujete pot v sosednje države, pred odhodom preverite tudi stanje na mejnih prehodih. Temni dnevi Tudi čedalje krajši dnevi in slabo vreme, ki nas lahko preseneti v tem jesenskem obdobju, zahtevajo od voznikov dodatno zbranost. Policisti opozarjamo voznike, naj vozijo previdno, predvsem na neosvetljenih delih vozišča, pešce pa, naj poskrbijo za lastno varnost in vidnost. Ne puščajte stvari v vozilih Najbolj obiskana v teh dneh bodo parkirišča ob pokopališčih. Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih. Pozor, žeparji!, Tatvine mobilnih telefonov Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oz. jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora. Ulični ropi Med prazniki, ko denarne ustanove niso odprte, velja večjo pozornost nameniti tudi pri dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje, ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev! Roparji pri vas doma Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete označite z individualnimi lastnostmi. Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, svetujemo, da takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.