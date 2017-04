ZEMLJEVID: Kar 244 policistov bo jutri prežalo na prehitre voznike. Preverite lokacije!

Ta teden sicer vse do nedelje, 23. aprila, poteka poostren nadzor hitrosti po vsej Sloveniji. Svoje aktivnosti bodo policisti še posebej okrepili jutri, ko bo, tako kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. V sredo lahko tako vozniki na več kot 600 lokacijah pričakujejo nadzor hitrosti.

Hitrost bo na terenu preverjalo 244 policistk in policistov. (Foto: Blaž Garbajs)

Maraton že tretje leto zapored

Maraton nadzora hitrosti bodo v Sloveniji izvedli tretje leto zapored. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljajo okrog 8 odstotkov prekoračitev. Ta podatek potrjuje tudi osnovni namen nadzora, ki ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad, pravijo na policiji.

PODROBEN SEZNAM LOKACIJ

Dodajajo, da bodo nadzor hitrosti ob svojem rednem delu opravljali tudi ostali policisti, zato lahko meritve hitrosti pričakujete tudi na drugih lokacijah, ki niso navedene v seznamu.

Da bi bile naše ceste bolj varne, moramo za to poskrbeti predvsem vozniki sami. Dosledno moramo spoštovati cestnoprometne predpise ter ohranjati hitrost v dovoljenih mejah, kot to določajo prometna pravila.



“Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Zato v policiji znova opozarjamo - vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti,” še svetujejo policisti.

Okvirne lokacije, kjer bodo potekale meritve hitrosti: