Zemljina na igrišču celjskega vrtca na Hudinji ni več onesnažena, saj je celjska občina onesnaženo zemljino zamenjala z novo, ki jo je pripeljala iz Šmartnega v Rožni dolini. Po besedah predstojnice centra za pedologijo in varstvo okolja na biotehniški fakulteti v Ljubljani Helene Grčman, je bila zemljina onesnažena s kadmijem in cinkom.

Zemljino ob vrtcu na Hudinji so zamenjali. (Foto: POP TV)

Grčmanova je spomnila, da so pred sanacijo zemljine maja opravili monitoring in ugotovili, da so bile v zemljini povišane tudi vrednosti svinca, arzena in bakra. Postopek sanacije zemljine je stekel julija, med sanacijo pa so onesnaženo zemljino odpeljali na začasno deponijo stare Cinkarne.

"Po sanaciji smo septembra opravili kontrolni monitoring, pri katerem smo odvzeli šest vzorcev nove zemljine. Monitoring je pokazal, da tla ustrezajo vsem kriterijem, ki jih predpisuje uredba o mejnih opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh," je dejala Grčmanova.

Po njeni oceni bo treba v prihodnosti opraviti sanacijo degradiranih območjih v celjski kotlini, urediti deponijo za varno odlaganje onesnaženih zemljin, na državni ravni urediti sistem pametnega gospodarjenja z zemljinami, ki nastajajo ob gradbenih delih, pripraviti smernice za ravnanje z rodovitnim delom tal ter pripraviti novo uredbo o standardih kakovosti tal.

Zemljino bodo zamenjali tudi pri drugih vrtcih

Celjska občina bo sicer postopoma zamenjala zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi.

Za zamenjavo zemljine se je občina odločila na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra in iz katerega izhaja, da so z izjemo omenjenih igrišč na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka.

Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost arzena. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300.000 evrov.

Za vrtec v Gaberjih je občina že začela pripravljati projektno dokumentacijo. Ker je zgradba vrtca pod spomeniškim varstvom, so od Zavoda za kulturno dediščino Slovenije pridobili kulturnovarstvene pogoje. Te bo treba pridobiti tudi za sanacijo igrišča v enoti Sonce, saj je tudi tam vrtčevska zgradba pod spomeniških varstvom.

Po sanaciji igrišča v enotah Gaberje in Sonce bo celjska občina zamenjala zemljino še na ostalih desetih vrtčevskih igriščih.