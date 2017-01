Zgodba, ki se zapleta že devet let: garaža pod tržnico po poti Plečnikovega stadiona?

Garaža pod osrednjo ljubljansko tržnico je bil eden od 22 ključnih projektov župana Mestne občine Ljubljana (MOL ) Zorana Jankovića, s katerimi je prepričal večino volivcev. Tako si že devet let prizadeva, da bi celovito uredili tržnico, ob garaži še Vodnikov trg in prizidek k Mahrovi hiši. Če Janković od namere nikakor ne želi odstopiti, so na drugi strani precej razdeljeni Ljubljančani. Po zadnji anketi Ninamedie, objavljene v Dnevniku, se jih je malenkost več - 47,3 odstotka izreklo za garažo kot proti njej - 43,8 odstotka.





Tako imenovani tržniški 'ping pong' se vleče že devet let. (Foto: Miro Majcen)

Bili so protesti, pa začasna razglasitev kulturnega spomenika državnega pomena, zbirali so podpise za referendum, padlo je gradbeno dovoljenje. Ker niso našli zasebnega investitorja, so odstopili od namere, da bi bil v Mahrovi hiši manjši hotel s tremi zvezdiami. Zdaj bo v njej - poleg mestne hiše in Kresije - del mestne uprave.



Na drugi strani so odločno proti garaži v civilni iniciativi Tržnice ne damo. Marinka Kurilić je prepričana, da "bo tržnica zamrla", če bo pod njo garaža. In ob tem pove: "A veste, koliko mamic pride sem iz dolgega časa, malo poklepeta s prodajalkami in gre napolnjena z energijo domov. Ne tega vzeti ljudem," Janković je prepričan, da tržnica "ne bo uničena, bo boljša, bo lepša, bo bolj uporabna".





Tako naj bi bila videti nova osrednja tržnica v Ljubljani. (Foto: Kombinat arhitekti)

Arhitekturni biro Kombinat, ki je pred devetimi leti zmagal na natečaju, je projekt zaradi arheoloških raziskav in smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine že večkrat spremenill. Garažo so zmanjšali za 200 avtomobilov, na okoli 400. Načrtujejo štiri etažno garažo, dve za stanovalce starega mestnega jedra, eno za obiskovalce, prva pa bo namenjena potrebam tržnice - za skladišča, hladilnice, garderobe, smetnjake, dovoze, dvigala. Pokrita tržnica se seli v prizidek k Mahrovi hiši, medtem ko bodo tekstilni del tržnice selili v sedanjo pokrito tržnico. Ob tem je Matej Höfler povedal: "Projekt smo zadržano oblikovali prav zaradi okoliških zgodovinskih objektov in Plečnikove arhitekture."



MOL načrtuje, da bodo že to pomlad med 60 in 70 areologov začelo arheološka izkopavanja ostalin nekdanjega Frančiškanskega samostana. Trajala naj bi kakšno leto. 31,4 milijona evrov vreden projekt naj bi začeli graditi prihodnje leto. Bodo pa pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebovali številna soglasja, tudi okoljevarstveno. Spomnimo. Agencija za okolje o soglasju pri Plečnikovem stadionu odloča že sedmo leto. A to župana se skrbi, saj pričakuje, "da bo prevladala pamet".