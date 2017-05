Zgodba o uspehu: slovenski in hrvaški oljkarji stopili skupaj za zaščito oljčnega olja

Medtem ko Slovenijo in Hrvaško razdvaja precej stvari - teran, gneča na mejah, kranjska klobasa - imamo tudi nekaj, kar nas združuje - oljčno olje. Oljkarji z obeh strani meje so namreč začeli postopek skupne zaščite oljčnega olja iz Istre. To je sicer zaščiteno že deset let, a bo skupen nastop prinesel še dodatne prednosti.