Zgrešena investicija v Teš 6 draži položnice za ogrevanje, in sicer kar za 57 odstotkov

Prebivalci Šaleške doline bodo morali za ogrevanje od maja dalje plačevati precej več kot dosedaj. Velenjska komunala jih je namreč včeraj obvestila, da je Agencija za energijo sprejela sklep, s katerim je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline. To pa pomeni, da bo nova povprečna cena maja znašala 17,25148 evrov na MWh, kar pomeni 57-odstotno povišanje glede na obstoječo ceno, ki je znašala 11 evrov na MWh. Prebivalci Šaleške doline so zaradi podražitve upravičeno besni.

Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini se bo maja podražilo, in to kar za 57-odstotkov. (Foto: Miro Majcen)

Komunala: podražitev je neupravičena

Z velenjske komunale so sporočili še, da gre za neupravičen in neutemeljen dvig cene toplotne energije, zato bodo lokalne skupnosti takoj zahtevale dodatna pogajanja za znižanje cene z vodstvom Holdinga slovenskih elektrarn. "Cena toplotne energije mora vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vplivov na okolje, kar je bilo predlagano in obljubljeno s strani prejšnjega vodstva Holdinga slovenskih elektrarn," navajajo v sporočilu za javnost in dodajajo: "Lokalne skupnosti so podprle izgradnjo Bloka 6 s ciljem zmanjšanja stopnje onesnaženosti okolja, izboljšanja kakovosti in energetske učinkovitosti, saj je za enako količino proizvedene energije porabljeno približno za 30 odstotkov manj premoga. Posledično to pomeni, da je bilo pričakovano znižanje stroškov za proizvodnjo toplotne energije in s tem nižjo ceno za uporabnike komunalnih storitev."

Lokalne skupnosti zahtevajo dodatna pogajanja s Holdingom slovenskih elektrarn, saj so prepričani, da so podražitve neupravičene in da je breme, ki pade na lokalno skupnost, preveliko.

Prav tako so na velenjski komunali izrazili dvom v pravilnost podatkov, ki jih je Agencija za energijo uporabila kot stroške za oblikovanje cene toplotne energije. Za pojasnila smo zaprosili agencijo tudi na 24ur.com, a na njihove odgovore še čakamo.

Na komunali še opozarjajo, da potrjena cena toplotne energije ni dokončna. Ta bi se namreč v primeru, da bo Termoelektrarna Šoštanj za zagotavljanje oskrbe uporabila plinske turbine, lahko še povišala.

Srečko Meh je zagovarjal investicijo v novi 600-megavatni blok. (Foto: POP TV)

Račun za izsiljevanja lokalne skupnosti?

Očitno bodo zgrešeno investicijo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj morali sedaj posredno plačati tudi prebivalci Šaleške doline z dražjim daljinskim ogrevanjem. Ironično je, da je pred leti, ko se je začela gradnja šestega bloka, lokalna skupnost z nekdanjim županom Velenja Srečkom Mehom na čelu podpirala gradnjo Teš 6, sindikati pa so vsakič, ko je kazalo, da bi se projekt lahko ustavil, grozili s socialnim uporom.

Na spletni strani Velenje.com se je po objavi načrtovane podražitve že razvila živahna diskusija. Tako je eden od uporabnikov zapisal: "Kje so zdaj delovna mesta, priložnosti za mlade, svetla prihodnost, predvsem pa cenejša energija in ogrevanje?" kar so obljubljali zagovorniki projekta. Prav tako opozarja, da so vsi, ki se niso strinjali s šestim blokom, bili označeni za sovražnike napredka premogovnika in celotne Šaleške doline. Spet drugi opozarja, da je čas, da gredo prebivalci na ulice. "Dovolj je izkoriščanja in plačevanja tujih grehov in lopovščin."