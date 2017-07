Žičnico na Kanin ustavil udar strele?

Zaposleni v družbi Sončni Kanin so našli napako, zaradi katere se je v nedeljo ustavila krožno-kabinska žičnica na Kanin. Kriva je bila napaka na krmiljenju, ki jo je po prvih ugotovitvah povzročil udar strele, so danes sporočili iz družbe.

Napako so odpravili, danes pa testirajo vse sisteme s polno linijo kabin. Predvidoma v torek pa bo žičnica znova obratovala po veljavnem voznem redu.

Spomnimo

Žičnica se je ustavila v nedeljo pet minut čez osmo, v kabinah med postajama A in B pa je ostalo ujetih 28 ljudi. Dobrih deset minut so se zaposleni trudili odpraviti napako, ker pa jim to ni uspelo, so zaprosili za pomoč reševalnih služb.

Ob 9.25 se je začelo reševanje ujetih potnikov iz kabin. Z dvema ekipama so do 10.42 rešili osem potnikov. Ker pa je do tedaj vzdrževalna ekipa Sončnega Kanina delno odpravila okvaro, so s pomožnim motorjem zagnali žičnico in preostale potnike prepeljali do postaje B.

V reševanju je sodelovalo 56 reševalcev iz vrst gasilcev, gorskih in jamarskih reševalcev s skupno 21 vozili. Vse potnike so na izhodiščno postajo A prepeljali še pred poldnevom, so še sporočili iz družbe Sončni Kanin.

Žičnico na Kanin so po temeljiti obnovi, potrebni zaradi okvare izpred več let, znova zagnali lansko jesen, tako da je v minuli zimi delovalo tudi smučišče. Več kot od zimske pa so si obetali od poletne sezone. Samo v juniju naj bi med obratovanjem ob koncih tedna prepeljali okrog 1600 gostov.