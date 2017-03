Židan glede terana že pisal podpredsedniku Evropske komisije

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je glede terana že poslal pismo podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu. Odločitev evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana, da nadaljuje s postopkom sprejema delegiranega akta in dejstvo, da so službe komisije objavile predlog akta, je označil kot razočaranje. Hoganu je Židan pisal že v ponedeljek.

Timmermansu je izrazil tudi velika pričakovanja Slovenije po obisku predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja v Sloveniji in njegovi obljubi, da bo komisija ponovno presojala dejstva in dokumente, ki naj bi bili podlaga za pripravo delegiranega akta. Slovenija ocenjuje, da komisija v tako kratkem času ni mogla izvesti temeljite presoje novih dejstev, niti ni seznanila Slovenije z rezultati te presoje.

Židan je glede terana že pisal podpredsedniku Evropske komisije Timmermansu. (Foto: POP TV)

Židan je Timmermansa še opozoril, da Slovenija še ni dobila v pregled zahtevanih dokumentov, povezanih s hrvaško vlogo za podelitev izjeme od zaščite terana, kljub priporočilom Evropske varuhinje človekovih pravic, kar bi ji omogočalo učinkovito izvajanje pravice do obrambe.

V pismu je minister opozoril tudi na neresnične navedbe v uvodni izjavi preambule, da ime sorte vinske trte teran ni bilo vključeno v uredbo komisije zaradi domnevnih pogajanj med Hrvaško in Slovenijo. Slovenija se namreč v tej zadevi ni nikoli pogajala, niti ni bilo sprejetega dogovora o bilateralnih pogajanjih.

Prvega podpredsednika komisije je pozval, da v okviru pristojnosti navedeno zadevo temeljito prouči in zaustavi postopek sprejetja delegiranega akta, dokler se Sloveniji ne zagotovi dostop in analiza dokumentacije Hrvaške, ki je podlaga za podelitev izjeme.

(Foto: Aljoša Kravanja)

Spomnimo

Evropska komisija je minuli petek objavila osnutek delegiranega akta, s katerim namerava Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Ime sorte grozdja teran se bo lahko uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra, piše v prvem členu osnutka akta, ki je dolg pet strani in ima tri člene.

Tako podrobno opredeljeni pogoji za označevanje v primeru odobritve takšne izjeme so neobičajni in izjemni, kar kaže na prizadevanja komisije za zaščito slovenskega vina teran, so pojasnili viri pri komisiji konec februarja, ko je osnutek delegiranega akta prvič pricurljal v javnost.

Ob omenjenem obisku Junckerja v Sloveniji v začetku marca so slovenske oblasti komisiji posredovale dodatne elemente v povezavi z dosjejem teran. Ti elementi se po navedbah komisije nanašajo na nekatere dokumente, na podlagi katerih je komisija pripravila predlog delegiranega akta za odobritev omejene izjeme Hrvaški za uporabo imena teran kot sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra pod določenimi podrobnimi pogoji.

Odločitev komisije za delegirani akt temelji na relevantni zakonodaji in na širokem naboru elementov, vključno s tistimi, ki jih vključuje hrvaška vloga za izjemo, so še pojasnili v komisiji.