Židan glede terana pisal v Bruselj: Slovenija ima pravico do vse dokumentacije

Po izdanem priporočilu evropske ombudsmanke naj se slovenskim pridelovalcem terana razkrije dokumente v zvezi s hrvaško zahtevo za označevanje terana, je Slovenija v ponedeljek poslala pismo podpredsedniku komisije Fransu Timermansu. "Apeliramo, da se zaustavi ali prekine sprejemanje delegiranega akta," je dejal kmetijski minister Dejan Židan.

Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je Evropski komisiji izdala priporočilo, naj slovenskim pridelovalcem terana povsem razkrije dokumente v zvezi s hrvaško zahtevo za označevanje terana. Ombudsmanka odgovor komisije pričakuje do 15. maja. Slovenski pridelovalci, združeni v civilni iniciativi za zaščito terana, pričakujejo, da bodo dobili vpogled v omenjeno dokumentacijo.

"To priporočilo dokazuje, da so bile slovenske trditve točne. Obenem pomeni tudi pomemben premik. Varuhinja je poudarila, da razlog za varovanje poslovnih skrivnosti za nerazkritje vsebine hrvaške vloge ne zdrži. Prav tako tu ne gre za varovanje postopka, saj ima Slovenija kot stranka v postopku pravico do vpogleda v vso dokumentacijo," je v Ljubljani pojasnil Židan.

Slovenija je poslala pismo, kjer zahteva zaustavitev ali prekinitev postopka sprejemnja delegiranega akta. (Foto: Thinkstock)

Obenem je ponovno opozoril na netransparentnost postopka, ki si je pri delegiranih aktih komisija ne bi smela privoščiti. Židan opozarja, da izdano priporočilo daje novo dimenzijo zgodbi o teranu. Imelo bi tudi posebno težo v morebitni tožbi Slovenije proti Evropski komisiji.

Slovenija je zato v ponedeljek poslala posebno pismo Timermansu, v katerem ga poziva, naj zaustavi ali prekine postopek sprejemanja delegiranega akta. "Postopek je treba vsaj zaustaviti, da Slovenija dobi vpogled v dokumente hrvaške strani," je prepričan Židan.

O tej temi bodo pogovori tekli tudi prihodnji teden na posebnem dogodku v Bruslju. Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan se bo 28. februarja sestal s slovenskimi proizvajalci terana. Srečanje bo po navedbah virov še ena priložnost za to, da Hogan pojasni ozadje odločitev komisije v povezavi z vprašanjem terana. Srečanje bo potekalo na pobudo slovenskih proizvajalcev terana.

Pridelovalci terana so se že julija 2015 pritožili varuhinji zaradi nerazkritja vsebine dokumentacije, s katero je Hrvaška zahtevala izjemo za označevanje vina teran, prejšnjo sredo pa so prejeli odgovor ombudsmanke.

Evropska varuhinja človekovih pravic je komisiji izdala priporočilo o razkritju hrvaških dokumentov. (Foto: Jure Rejec)

Kot so danes ugotovitve varuhinje povzeli v civilni iniciativi za spoštovanje zaščite vina teran, je varuhinja med drugim ugotovila, da se je komisija v svoji odločitvi, da teh dokumentov ne razkrije, neupravičeno sklicevala na izjemi varstva poslovnih interesov in varstva postopka odločanja, saj v omenjenih dokumentih ni nikakršnih poslovno občutljivih podatkov.

Varuhinja je kot neutemeljeno zavrnila tudi sklicevanje komisije na izjemo glede varstva postopka odločanja o delegiranem aktu ter poudarila obveznost komisije do zagotavljanja najširšega možnega dostopa do dokumentov, kadar deluje na podlagi delegiranih pristojnosti.

Glede na navedeno je varuhinja zaključila, da je komisija z zavrnitvijo popolnega dostopa do zahtevanih dokumentov zagrešila nepravilnost, zato do 15. maja pričakuje odziv komisije na priporočilo v obliki podrobnega mnenja, ki lahko obsega sprejem priporočila in način njegove izvedbe.

Židan se je danes odzval tudi na navedbe nekaterih medijev, da Slovenija ni zaščitila terana na listi Mednarodne organizacije za trto in vino v Parizu (OIV). Ker je teran zaščitena označba porekla za vino in ne sorta vinske trte, tega naziva Slovenija ni posredovala na listo sort vinske trte. Na listi tudi ni možno najti naziva champagne, ki je zaščitena označba porekla za vino iz Francije in ne sorta vinske trte.

Slovenija je sicer svoje zaščitene označbe za vina posredovala omenjeno organizacijo in se nahajajo na seznamu zaščitenih geografskih označb (Geographical indications) - med njimi je tudi teran.