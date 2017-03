Židan zavrnil govorice, da ga je Cerar zaradi terana pozval k odstopu

"Ne pristajamo na dogovore za našim hrbtom, na nerazkrite dokumente ter na sume falsificiranih dokumentov," je glede terana, te vroče teme v zadnjih dneh, v izjavi je ob robu seje predsedstva povedal prvak SD Dejan Židan.

Tudi sam je zavrnil govorice o tem, da ga je premier Miro Cerar zaradi zgodbe o teranu pozval k odstopu. Po njegovih trditvah so glede tega enotni in tudi akcije, ki jih načrtujejo, a jih še ne more razkriti, so usklajene in potekajo enotno.

"Jasno mi je, da se najde kdo od naših konkurentov, ki mu ni všeč rast SD," je še dejal in s tem komentiral dogajanje v zadnjih dneh. Poudaril je, da z optimizmom pričakujejo volitve, a želijo, da so šele čez leto dni.

Glede terana so po Židanovih zagotovilih tudi na vladi v celoti enotni. (Foto: SD)

Vztrajni so pri zahtevah do ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, a Židan zagotavlja, da jo podpirajo pri zakonih, ki vodijo v učvrstitev javnega zdravstva, ki bo bolj dostopno ljudem. "Če bodo zakoni v to smer, kar je navedeno tudi v koalicijskem sporazumu, želimo, da so čim prej sprejeti," je poudaril prvak SD.

Spomnil pa je, da so ministrici že ponudili program nekdanjega ministra Dorjana Marušiča, ki da je problem čakalnih vrst uspešno rešil. "Mogoče tudi zato, ker je nekdanji minister zdravnik, ob tem pa tudi matematik," ugotavlja Židan. Sicer pa poudarja, da na skrajševanje čakalnih vrst in utrditev javnega zdravstva v vladi ne gledajo kot na politično stvar ene, druge ali tretje stranke, pač pa kot skupni projekt vlade, pri katerem so pripravljeni in znajo aktivno sodelovati.

SD je ministrico k ukrepanju zaradi čakalnih vrst že večkrat pozval, razmere pa so se po Židanovem mnenju celo nekoliko poslabšale. Kolar Celarčevo sicer podpirajo v zadnjih namerah na tem področju, ki po Židanovem mnenju dajejo upanje zdravstveno zelo ogroženim, a želijo, da bi projekt zastavili širše.

Židan je še povedal, da v SD podpirajo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki da je korak k bolj transparentnemu podeljevanju koncesij in nekoliko bolj jasni razmejitvi zasebnega in javnega. Predlog, ki je na mizi, ni idealen, a je boljši kot obstoječe stanje, je povedal Židan.

Pri zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so nekatere stvari odprte, a osnovo, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prelevi v zdravstveno nadomestilo, po njegovih besedah podpirajo. Po oceni SD je moč tudi ta zakon relativno hitro uskladiti.

Predsedstvo SD je sicer danes razpravljalo tudi o mednarodnih aktivnostih ter med drugim o vodenju državnih podjetij, s katerim niso zadovoljni in so zato tudi vložili predlog spremembe zakona o SDH.