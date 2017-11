Zima pomeni tudi več trdnih delcev v zraku, ponekod koncentracije že presegajo mejne vrednosti

Hladni del leta prinaša povišane koncentracije trdnih delcev v zraku. (Foto: iStock)

V zadnjih dneh so koncentracije delcev PM10 v zraku mejno vrednost, ki je za dnevno koncentracijo določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka, presegle v Novi Gorici. Po podatkih Agencije za okolje (Arso) je bila v četrtek v Novi Gorici dnevna vrednost PM10 73 mikrogramov na kubični meter zraka, medtem ko so urne vrednosti trdnih delcev čez dan dosegle 96 mikrogramov na kubični meter zraka.

Gre za vpliv Padske nižine in jugozahodnega vetra, ki je povzročil porast koncentracije delcev PM10 v Novi Gorici. Drugod po Sloveniji je veter redčil onesnaženja s trdnimi delci, so pojasnili na Arsu.

Civilna iniciativa modro nebo je namreč v četrtek opozorila na povišane koncentracije teh delcev v zraku v Novi Gorici in ob tem na odgovorne naslovila zahtevo, da državljane in državljanke pravočasno in ažurno obvešča o morebitnih preseganjih, zato da se lahko pravočasno umaknejo ali zaščitijo pred onesnaženjem.

V zvezi z opozarjanjem so na Arsu pojasnili, da v hladnem delu leta od 1. oktobra do 31. marca dnevno izdajajo napoved onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 za sprotni in naslednji dan. Arso aktualne podatke o kakovosti zraka objavlja za 13 merilnih mest po Sloveniji. Aktualne podatke o kakovosti zraka, prav tako napovedi in opozorila pa Arso objavlja na svoji spletni strani. V primeru višjih predvidenih koncentracij trdnih delcev o tem obvešča tudi občine in medije.

Vremenoslovci sicer za soboto napovedujejo okrepljen južni do jugozahodni veter. Veter pa ponavadi pripomore, da se trdni delci razpršijo.

Današnji podatki o onesnaženosti zraka so med drugim pokazali, da je bila med 10. in 11. uro povprečna urna koncentracija delcev PM10 v Zagorju 93 mikrogramov na kubični meter zraka, v Novi Gorici 52, v Mariboru in Ljubljani pa so namerili 49 mikrogramov delcev na kubični meter zraka. V obdobju med 11. in 12. uro so se vrednosti nekoliko spremenile, v Zagorju so namerili 47, Ljubljani 48, Novi Gorici 50 in v Mariboru 53 mikrogramov delcev na kubični meter zraka.

Na spletni strani Arsa so poleg urnih koncentracij objavljene tudi dnevne vrednosti delcev PM10, napovedi onesnaženosti zraka za nekatera mesta in nasveti za prebivalce, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Ob pričakovanih dnevnih koncentracijah delcev PM10 nad 40 mikrogramov na kubični meter zraka Arso občinam in NIJZ o tem pošlje elektronsko pošto, STA pa obvesti, kadar pričakuje dnevno koncentracijo delcev PM10 v vrednosti nad 75 mikrogramov na kubični meter. V tem primeru objavi tudi oranžno opozorilo na spletu. V primeru zelo visoke stopnje onesnaženosti, to je nad 100 mikrogrami na kubični meter, pa Arso objavi rdeče opozorilo še na svoji glavni spletni strani, so pojasnili na Arsu.

Poleg spremljanja napovedi na spletnih straneh agencije za okolje ta prebivalcem tako priporoča tudi sprotno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti, ki omogočajo, da lahko prebivalci glede na trenutne razmere prilagodijo svoje dejavnosti in tako zmanjšajo svojo izpostavljenost onesnaženemu zraku.

Izsledki raziskav kažejo, da je tudi pri nižjih ravneh onesnaženosti zraka z delci opazen vpliv na zdravje. Zato prebivalcem ne glede na trenutno kakovost zraka med drugim priporočajo, da premišljeno ogrevajo prostore, primerno vzdržujejo in uporabljajo kurilne naprave, uporabljajo suh les za kurjavo in prednostno uporabljajo javni prevoz.

Napoved verjetnosti za preseganje mejne dnevne koncentracije trdnih delcev Arso pripravlja za območja, za katera je vlada sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Nova Gorica. Predpisi med drugim navajajo, da je v koledarskem letu dovoljenih 35 preseganj mejne vrednosti.

Arso je sicer v ponedeljek objavil poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 2016, v katerem navaja, da smo se tudi lani v Sloveniji spoprijemali s čezmernimi ravnmi delcev PM10 v hladni polovici leta. Poročilo med drugim predstavlja ključne vzroke za čezmerno onesnaženost, pri čemer analize kažejo, da je tretjina izmerjenih ravni delcev posledica kurjenje lesa.