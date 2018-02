Zime včasih: veliko več snega in nižje temperature

Ni vsako obilnejše sneženje ali vsaka ohladitev že ekstremno vreme. Zime so bile, kot pripovedujejo meteorologi in klimatologi, še pred nekaj desetletji veliko hladnejše in bolj zasnežene, kot so zadnje čase. Dr. Lučka Kajfež Bogataj pravi: "Zime so bile hladnejše in dosti bolj snežene, podatki so nedvoumni. Zdaj pa imamo manj dni s snežno odddejo in ta je tudi tanjša."