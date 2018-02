Brrrr! Pred nami najhladnejše obdobje v tej zimi - temperature tudi čez dan pod lediščem

"Prvi teden zimskih šolskih počitnic bodo tudi vremenske razmere zimske," so na Twitterju sporočili vremenoslovci. Pripisali so oznake mraz, sneženje in burja, kar pomeni, da se nam v tem tednu obeta vse to.

Največ snega bo na vzhodu, zapade ga lahko do 40 cm

Februar bo tudi sicer zelo verjetno najbolj zimski mesec v tej zimi. Ob koncu meseca bo zima najbolj pokazala zobe. Največ snega bo do konca tedna v vzhodni in jugovzhodni polovici države, kjer lahko zapade od 25 do dobrih 40 centimetrov snega. Še debelejša snežna odeja naj bi bila v višjih predelih Posavja, Dolenjske, Kočevske in na Pohorju.

V višjih predelih Posavja, Dolenjske in Kočevske ter na Pohorju bi do sobote lahko zapadlo tudi več kot 50 centimetrov suhega snega. Zlasti v predelih nad 500 metrov bo zelo zimsko, saj bo temperatura ostala pod lediščem. Veter bo prenašal suh sneg, zato bodo nastali zameti. Manj snega bo padlo ponekod v Ljubljanski kotlini, zahodni Sloveniji in delu Gorenjske, kjer pričakujejo od pet do 20 centimetrov snega, pravijo na Arsu.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo danes sicer pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod še rahlo snežilo, popoldne pa bo povečini brez padavin. Najvišje dnevne temperature so bile od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Ponoči bo v vzhodni polovici Slovenije znova pričelo rahlo snežiti. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, okoli 3 stopinje Celzija.

Toplo se oblecite, zima bo pokazala zobe! (Foto: Thinkstock)

Burja na Primorskem s sunki do 100 km/h

Burja na Primorskem, zaradi katere je Arso že v nedeljo izdal oranžno opozorilo, saj na izpostavljenih mestih piha s sunki okoli 100 km/h, je popoldne nekoliko oslabela.

Tudi ob morju bo v prihodnjih dneh zelo mrzlo, zaradi burje bo občutek mraza tam še bolj izrazit. "Nekoliko je sicer še negotovo, kako hladna bo zračna masa, zelo verjetno pa nas čaka najhladnejše obdobje v tej zimi," so navedli na Arsu.

Prometno-informacijski center je voznike obvestil, da je na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Podnanos - Manče - Vipava zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer pa je na cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina.

Morje v Tržaškem zalivu je ob burji zmerno vzvalovano, še opozarjajo vremenoslovci. "Ob ponovni okrepitvi burje jutri in pojutrišnjem bodo najvišji valovi na odprtem morju presegali višino dveh metrov," so zapisali.

Še bo snežilo

Jutri bo oblačno, na zahodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo, nekoliko pogosteje v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, tudi v notranjosti Slovenije bo še vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. Še bo pihal severovzhodni veter, burja na Primorskem pa se bo spet okrepila. Od četrtka do sobote bo prevladovalo oblačno vreme. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, ob morju pa rahlo deževalo. Od nedelje bo spet več sonca, vetrovno in mrzlo.

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju!

Začele so se počitnice, ki jih bodo pospremile prave zimske razmere. (Foto: Thinkstock)

Kakšne so razmere v gorah?

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je nevarnost snežnih plazov v gorah povečini ZMERNA, 2. stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom predvsem v bolj senčnih legah, kjer je stari sneg še mehak in slabo preobražen. Predvsem tam lahko ob večji obremenitvi sprožite snežni plaz. Spontano plazenje je malo verjetno.

Ob koncu tedna je prevladovalo oblačno vreme. Sneg je v hribih in gorah ostal večinoma suh, le pod okoli 1000 m nadmorske višine se je ojužil. S sobote na nedeljo in v nedeljo čez dan je zapadlo od 10 do okoli 15 cm snega. Podlaga je bila predvsem na osončenih legah skorjasta, ponekod pa tudi trda in deloma poledenela, v senčnih pa je bil stari sneg mehak. Na vetru izpostavljenih legah je veter prenašal sneg v zamete.

Novi sneg se je le v senčnih legah sprijel s podlago, medtem ko je povezava s skorjo slaba. Snežna odeja je mehka in rahla, spodnja skorja ponekod drži človeško težo. V senčnih legah se sneg globoko predira pod človeško težo.

Nov sneg se pod obremenitvijo na strmejših pobočjih lahko splazi, v senčnih legah pa sta novi in stari sneg kar dobro povezana, tam se lahko splazi skupaj s staro podlago predvsem na mestih z napihanim snegom. Pred nami je obdobje oblačnega vremena. Danes bo večinoma suho, pihal bo razmeroma šibak veter vzhodnih smeri. Jutri bo oblačnost debelejša, marsikje bo megleno. Predvsem v vzhodnem delu naših gora bo rahlo snežilo.

V Julijskih Alpah, zahodnih in osrednjih Karavankah pa bo količina novega snega res majhna, na skrajnem zahodu bo zelo verjetno povsem suho. Pihal bo zmeren severovzhodnik, ki se bo proti večeru krepil. V sredo bo vreme podobno, severovzhodni veter pa bo še nekoliko močnejši. Občasno bo snežilo, v zahodnem delu pa bo večinoma suho. Vse dni bo hladno s temperaturo v hribih in gorah pod ničlo.

Zaradi nizke temperature in večinoma oblačnega vremena se bo snežna odeja le počasi sesedala, seveda tudi novi sneg, ki bo ostal rahel in mehak. Veter ga bo prenašal v zamete. Ker bo do srede predvsem v vzhodnih Karavankah, na Pohorju ter v Kamniško Savinjskih Alpah zapadlo do okoli 20 ali ponekod tudi več snega, se bodo tam lavinske razmere postopno slabšale.

Sredi tedna bo na tem območju glavna nevarnost novi sneg, ki bo spihan v zamete. Drugod se lavinske razmere večinoma ne bodo kaj dosti spremenile.