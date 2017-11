Zima in sneg sta pred vrati: kakšne kazni vas lahko doletijo, če niste pripravljeni za na pot?

Zimska sezona uradno poteka med 15. novembrom in 15. marcem. A lahko nastopi prej oziroma se podaljša, če tako velevajo vremenske razmere. (Foto: iStock)

Družba za avtoceste (Dars) voznikom svetuje, da se v času zimskih razmer, predvsem ob napovedanem sneženju, na pot odpravijo samo, če so njihovi jekleni konjički primerno opremljeni za zimo. Vozniki naj upoštevajo prometno signalizacijo, na cestah naj ostanejo strpni, vožnjo pa prilagodijo razmeram na cesti.

Če na cesti naletite na plužne skupine, jih ne prehitevajte, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, še opozarjajo na Darsu.

Vozniki morajo vzeti v račun tudi dejstvo, da v zimskih razmerah lahko potovanje traja dlje kot po navadi. Na pot se torej odpravite prej.

Kako se Dars pripravlja na zimo?

V družbi Dars bodo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema skrbeli s približno 450 delavci in 270 vozili. Pogodbeno imajo zagotovljenih približno 80 tisoč ton soli in približno 30 tisoč hektolitrov kalcijevega klorida za preprečevanje nastanka poledice. Za primerjavo: lani so za posipanje cest porabili 12.111 ton posipnih materialov, povprečje minulih dvanajstih zimskih sezon pa je 28.081 ton na zimo.

Na cestah mora biti zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu. V času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en prometni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega 10 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil, še opozarjajo na Darsu.

Darsove delovne skupine se na zimsko akcijo odpravijo, še preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktivirajo pluge in začnejo posipati.

"Plužne skupine bodo v primeru snežnih padavin dela izvajale neprekinjeno, obhodni čas plužne skupine je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so večji in dolgi klanci, bo obhod plužne skupine do ene ure. Za celoten avtocestni sistem je sicer pripravljenih 54 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 20 plužnih enot (po eno vozilo)," so zapisali na Darsu.

V povprečju je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko je na cestah večje število delavcev in vozil. Sicer pa vsako zimsko sezono v povprečju kar 100 dni izvajajo posipanje na avtocestnih odsekih oziroma vremensko občutljivejših območjih, kot so zlasti mostovi.

Zimska služba se sicer začne uradno izvajati med 15. novembrom in 15. marcem oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov ogrožen normalen potek prometa. V tem času je tudi za voznike in voznice obvezna zimska oprema. Ta je sicer obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem.

Z avtomobila pred vožnjo vedno očistite sneg in led

Voznika, ki nima ustrezne zimske opreme, lahko oglobijo s 40 evri. Če pa zaradi neustrezne opreme zaustavi oziroma ovira promet, pa voznika čaka kazen 500 evrov in pet kazenskih točk.

Kazen lahko doleti tudi voznika, ki ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje. Za ta prekršek je zagrožena kazen v višini 200 evrov. Če voznik ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

V infografiki lahko preverite, kako je Dars pripravljen na zimsko sezono in kaj čaka nepripravljene voznike.

Na ceste z veliko mero strpnosti

Kot so poudarili na Darsu, lahko vozniki z ustrezno zimsko opremo in veliko mero strpnosti v zimskem obdobju bistveno prispevajo k boljši prevoznosti cest. Vsaka manjša napaka namreč lahko pomeni zdrs vozila in posledično zastoje za druge uporabnike, v takem primeru pa je oteženo tudi pluženje.

Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah.

Še kratki napotki voznikom, ki jih je pripravil Dars: - Ob sneženju ne odhajajte na pot brez potrebne zimske opreme, vzemite si več časa za potovanje.

- Vozniki tovornih vozil: ob obilnem sneženju lahko vaše vozilo izločijo iz prometa.

- Ob sneženju pričakujte na cesti večje število vzdrževalnih vozil in plužne skupine ter zmanjšanje potovalnih hitrosti.

- Plužne skupine ne morejo biti na več mestih hkrati. Na posameznih odsekih lahko ob zelo obilnem sneženju pričakujete tudi do 10 centimetrov snega.

- Pripravite se na zimo. Naj se promet ustavi le zaradi zelo slabega vremena in ne zaradi vašega slabo opremljenega vozila.

- Ob obilnem sneženju preložite pot. Razmere se po koncu sneženja hitro uredijo.

- Pripravite se na najhujše – v avto shranite topla oblačila ali odejo, pijačo in zdravila. Vedno imejte dovolj goriva.

Ponekod po Sloveniji so že zimske razmere, sneg pa lahko v noči na ponedeljek pričakujemo tudi v nižinah, saj se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov.