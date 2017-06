'Živali v potoku še leta ne bo'

(Foto: Miro Majcen)

Skoraj mesec dni po požaru v Kemisu ribiči še vedno čakajo na rezultate analiz o morebitni prisotnosti strupov v ribah iz onesnaženih delov Tojnice in Ljubljanice. Upravni odbor ribiške družine Vrhnika je sklenil, da dokler ne dobijo primernih podatkov, ribe niso primerne za uživanje, je pojasnil predsednik ribiške družine Vladimir Mikec.

"Povedali so nam, da so forenzične preiskave precej zapletene, posebej pri ribah, in da nam bodo javili, če bodo kaj ugotovili," je povedal Mikec.

Na Policijski upravi Ljubljana so sicer o morebitnih rezultatih analiz poginulih rib pojasnili, da so kriminalisti opravili ogled onesnaženja potoka Tojnica ter zavarovali vzorce. Preiskava, ki je obsežna in zahtevna, še vedno poteka, zato posameznih delov te preiskave ne morejo komentirati.

Po mnenju vrhniškega ribiča Mikca bi morali vzorce rib jemati na daljši rok in spremljati, kaj se dogaja na onesnaženem območju. "Že zdaj je prihajalo do določenih motenj pri ribjem življu, samci so spreminjali spol," je pojasnil. Kot je pojasnil, naj bi Zavod za ribištvo Slovenije v prihodnje spremljal dogajanje in odvzemal vzorce rib.

V potoku Tojnica, ki je bil ob požaru močno onesnažen z vodo iz gašenja, je za razliko od Ljubljanice na 1,5-kilometrskem odseku od Kemisa do Ljubljanice pomrlo vse. Voda je po besedah Mikca tudi skoraj mesec dni po požaru v tem predelu "mrtva".

Ribice so bile iz zgornjega toka

Mlade ribice so na območje onesnaženja priplavale iz zgornjega dela Tojnice. (Foto: Miro Majcen)

Nekateri so v tednu po požaru zatrjevali, da je v Tojnici že videti mlade ribe, a je Mikec danes pojasnil, da je to zato, ker zgornji tok potoka ni bil prizadet. "V zgornjem toku je veliko majhnih ribic, ki so bile pravkar izležene. Toku se ne zmorejo upirati, zato jih odnese nižje. Drugih živali pa v potoku še leta ne bo," je opisal.

Sanacija Tojnice bi morala biti ključna prioriteta po požaru v Kemisu, je prepričan Mikec. "Odstraniti bi morali čisto vso zemljino, ki je napojena s strupi, in preusmeriti potok," je še pojasnil predsednik vrhniške ribiške družine. Še mesece bo namreč ob vsakem dežju in povišanem vodostaju potoka onesnaženo zemljino spiralo v Tojnico in posledično v Ljubljanico.

Potok bi bilo po prepričanju Mikca mogoče preusmeriti v zgornjem delu preko rezervnega jarka, ki je že tam. Potok bi tako odtekal v drugo smer. Spodnji del potoka bi lahko izsušili, da bi z njegovega dna pobrali sediment in ga zamenjali. "Tam se je usedlo čuda stvari," opozarja. Kot je pojasnil, so svoj predlog pisno posredovali na Agencijo RS za okolje, na Ribiško zvezo Slovenije, na Zavod za ribištvo Slovenije in na policijo.

"Odzivov ni, razen tega, da nam je zavod za ribištvo sporočil, da bodo začeli izvajati ukrepe, torej odvzem rib, da se preišče vsebnost strupov," je razložil Mikec. Dodal je tudi, da so bile povišane vrednosti nekaterih strupov izmerjene celo v reki Savi na Hrvaškem.

O Kemisu burno tudi v DZ

O okoljski nesreči na Vrhniki razpravljajo tudi poslanci. V razpravi večinoma kritizirajo slabo obveščanje lokalnih prebivalcev v dnevih po požaru o stanju okolja, morebitnih nevarnostih za zdravje in odsotnosti ustreznih navodil o previdnostnem ravnanju. Kritični so tudi do ministrice za okolje Irene Majcen, ki da več dni ni prišla na Vrhniko, slišati pa je bilo tudi več očitkov oz. izpraševanj, ali so v Kemisu sploh delali vse po pravilih.