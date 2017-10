Živijo v predoru, odvisni od dobrih src ljudi

Živijo v zapuščenem predoru sredi italijanske Gorice. Spijo na tleh in se zanašajo na dobro voljo domačinov in pomoč humanitarnih organizacij. Pogosto je njihov glavni obrok kruh z majonezo in kečapom. V lasti imajo le kakšno odejo in oblačila. So brez vode in brez stranišča. Želijo si azil v Italiji in delo. V Slovenijo si ne želijo. A zaenkrat se zanje nihče ne zmeni in prepuščeni so sami sebi.