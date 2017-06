Življenje ob Dragonji mirno teče naprej, prebivalci bodo razsodbo sodišča spoštovali

Prebivalci zaselkov ob Dragonji so razsodbo arbitražnega sodišča po navedbah predsednika krajevne skupnosti Sečovlje Denisa Fakina sprejeli in jo bodo spoštovali. To pričakujejo tudi od Hrvaške. Sicer pa se danes, dan po razsodbi, po kateri so trije zaselki ostali na Hrvaškem, ne dogaja prav nič, krajani normalno živijo naprej, je dejal.

Prebivalci zaselkov na levem bregu Dragonje z razsodbo niso nezadovoljni, saj ne bodo odšli nikamor, ampak bodo živeli "v čudoviti in lepi državi v sosedstvu, s katero niso imeli nikoli nekih bistvenih problemov". "Vedno smo in bomo še naprej živeli v slogi in miru in tako bo tudi naprej, ne glede na potek meje," je dejal Fakin.

Ob tem je spomnil, da Slovenci na Hrvaškem kupujemo vikende, hodimo na dopuste, navsezadnje je bilo v zadnjih letih veliko stanovanj prodanih Slovencem, ki dejansko živijo tam, tako da Fakin "ne razume, v čem je problem".

Je pa izpostavil, da so krajani zdaj zadovoljni, ker končno vedo, kje je meja in kam spadajo. Sicer pa je pričakoval takšno odločitev arbitražnega sodišča glede na zgodovinska dejstva.

Trije zaselki na levem bregu Dragonje so ostali na Hrvaškem. (Foto: POP TV)

Poudaril je, da v četrtek in danes ni bilo nobenih incidentov, in izrazil upanje, da sta državi zdaj dokončno rešili spor okoli meje. A hkrati se mu zdi žalostno, da Slovenija in Hrvaška v 26 letih nista stopili skupaj in potek meje rešili brez tretjega in toliko denarja. "Glede na to, da smo stoletja živeli v sožitju, bi se lahko dogovorili tudi o poteku meje, najbrž bi obe državi privarčevali par milijonov evrov," je dodal.

Fakin pričakuje, da bo vlada tistim, ki bi želeli ostati v Sloveniji, ponudila alternativo, da se jim ponudi parcela, hiša. A to bo dolgotrajen proces, je dejal in dodal, da se krajani za kakršne koli informacije v zvezi z državno pomočjo oz. sodbo lahko obrnejo na upravno enoto v Piranu oz. v Luciji.

Arbitražno sodišče je v razsodbi o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško med drugim odločilo, da gre meja v Istri po reki Dragonji in se konča na sredini kanala Sv. Odorika, kar pomeni, da so trije zaselki na levem bregu Dragonje - Škodelin, Bužini in Mlini-Škrilje - ostali na Hrvaškem.