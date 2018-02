Ko vsaka mišica dela po svoje

(Foto: Aljoša Kravanja)

Rok Valenčič je mož in oče deklice, ki bo kmalu postala starejša sestrica. Je eden tistih ljudi, ki jim na čelu piše: Dobričina. Malo je živčen, ko se prvič vidiva, očitno pa je, da je vesel, da lahko pove svojo zgodbo, če bo pomagala tudi drugim.

Rok ima Tourettov sindrom (TS), ki je dedna nevrološka motnja, zaradi katere ima tike. Motorične, kot so tresenje z glavo, zategovanje ramen, vratu, ust, mežikanje z očmi, gubanje čela, vrtenje zapestja, napenjanje trebuha in tako naprej. Lahko bi naštevala do jutri. Praktično vsaka mišica, ki jo imate, lahko postane žrtev Touretta, ki vas "preganja", da jo pokrčite. Včasih vas preganja do bolečine, do obrabe sklepa, do obupa.

(Foto: Aljoša Kravanja)

Telesnim tikom se lahko pridružijo vokalni: hrkanje, pokašljevanje, smrkanje v nedogled. In potem so tu še zloglasne koprolalije. To so fraze, ki jih bolnik naključno sliši med kakšnim pogovorom in se mu tako vtisnejo v spomin, da jih mora izgovarjati na glas. Ob najmanj primernem trenutku seveda.

Recimo, da delate na banki in med pogovorom s stranko izrečete: "Ti prekleti fašist, poberi se dol z moje havbe." Si predstavljate njihovo reakcijo? Si predstavljate njegov občutek? Najraje bi se pogreznil v zemljo. Stiska je tako huda, da je mnogi bolniki nikoli ne sprejmejo. Zavedanje, da te bo bolezen spremljala vse življenje, da si na milost in nemilost prepuščen tikom, mnoge bolnike spravi do roba. Samomorilnost pri bolnikih s TS ni redka. Se pa je vredno nasloniti na podatke stroke, ki ugotavlja, da se večini pacientov tiki s starostjo umirijo. Nekaterim pomagajo zdravila, nekaterim psihoterapija in nekaterim operacija. Manjšemu delu pacientov se ne da pomagati.

(Foto: Aljoša Kravanja)

Morda še hujše kot to, da te vsi buljijo in ugibajo kaj vse je narobe s tabo je to, da imaš sam občutek nesprejetosti v družbo, nekoristnosti, sprašuješ se, če boš kdaj dobil punco ali fanta... Zato vsem, ki se spopadate s takšno ali drugačno "drugačnostjo" Rok polaga na srce: "Sprejmite se takšne kot ste, nič manj niste vredni od ostalih, tudi vi lahko uspete."