Zloraba položaja: Tovšakova krivdo priznava, Senica ne

Na celjskem okrožnem sodišču poteka predobravnavni narok za odvetnika Mira Senico, nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak in direktorico kmetije Bužekijan Blanko Muster. Trojica je obtožena zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu Delamarisa.

Tožilec Pintar Senici očita pranje denarja v višini 1,4 milijona evrov. Tudi Vegrad je vložil zahtevo za povrnitev škode.

Tovšakova je na sojenju zaradi prodaje Delamarisa priznala krivdo za očitano kaznivo dejanje. Tovšakove danes ni bilo na sodišče v Celju, sodnica pa se bo o njenem priznanju in kazni izrekla v petek. Odvetnik Senica je na sodišču dejal, da krivde ne priznava, prav tako tudi ne dejstev iz obtožnice.

Prav tako na današnjem predobravnavnem naroku krivde ni priznala direktorica kmetije Bužekijan, tajnica Senice pa se bo o tem izrekla prihodnji teden.

Policisti aprila 2013 pri Miru Senici. (Foto: Miro Majcen)

Hišne preiskave so v tem primeru potekale julija 2013, obtožnica pa je bila vložena julija 2015. Tovšakovi tožilstvo očita zlorabo položaja, ker naj bi plačala fiktivne storitve in tako oškodovala Vegrad, Senici pa napeljevanje k zlorabi položaja in pranja denarja.

Gre za okoli 1,3 milijona evrov, ki jih je Vegrad plačal Musterjevi za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel Senica.

Senica je sicer ob vložitvi obtožnice dejal, da za obtožbo ni nikakršnega razloga, kar da se je izkazalo tudi med preiskavo, v okviru katere so številne priče in strokovnjaki, med njimi tudi tisti, ki jih je postavilo sodišče, potrdili, da s poslom ni bilo nič narobe in da Vegrad ni bil oškodovan.

Po takratni oceni Senice je bil posel za Vegrad zelo donosen, kar da se bo potrdilo tudi v nadaljnjem postopku.