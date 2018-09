Zlorabo kartic zaznalo več ljudi

Na NLB so nam potrdili, da so v zadnjem času zaznali več zlorab bančnih kartic s transakcijami iz tujine, predvsem ZDA. Oškodovancem so odtegnili manjše zneske. Kot pravijo, je šlo za "nekakšno testiranje kartic, kjer zlonamerneži želijo pridobiti čim več podatkov o karticah". Tujega spletnega trgovca so takoj uvrstili na t. i. črno listo.

Po tem, ko smo objavili zgodbo bralca o zlorabi kreditne kartice in nenavadnih transakcijah iz ZDA, so nas kontaktirali še drugi bralci, ki so zaznali podobne zlorabe. Eden od bralcev nam je pojasnil, da so tudi njemu 17. 9. (torej en dan prej preden je zlorabo opazil tudi naš bralec iz prvotne zgodbe) okoli 2. ure odtegnili manjši znesek. Tudi ta transakcija je bila opravljena v ZDA. Poudaril je, da je kartico uporabljal samo v Sloveniji in da z njo ni opravljal nakupov prek spleta. Ko je klical na NLB, da prekliče kartico, mu je referentka dejala, da je že pred njim klical nek drugi komitent, ki je imel podobno težavo. To so torej najmanj trije primeri zlorabe v le dveh dneh. Kaj je v ozadju?

SMS sporočila o transakcijah, ki jih imetnik kartice ni opravil sam. FOTO: 24ur.com

Ker je skupni imenovalec poleg podobnega časovnega okvirja in transakcij iz ZDA tudi dejstvo, da so bile našim bralcem kartice izdane pri NLB, smo se po podrobnejše odgovore obrnili na njih. NLB tujega trgovca nemudoma uvrstila na črno listo Na banki so nam pojasnili, da so na podlagi rednega preverjanja sumljivih transakcij zaznali nekaj primerov poskusov zlorab pri ameriškem spletnem trgovcu. Šlo je za manjše zneske, praviloma pod enim evrom. "Gre za nekakšno testiranje kartic, kjer zlonamerneži želijo pridobiti čim več podatkov o karticah," so povedali na NLB. Kot pravijo, imajo za takšne primere vnaprej pripravljene postopke in procese. Med drugim, ko zaznajo zlorabe, v najkrajšem možnem času kontaktirajo imetnike kartic. Tako so storili tudi v tem zadnjem primeru in ko so ugotovili, da stranke niso same opravile teh transakcij, so sprejeli preventivne ukrepe. "Tujega trgovca smo nemudoma uvrstili na t. i. črno listo in s tem preprečili vse nadaljnje zlorabe oziroma transakcije. Kot vedno v primeru zaznanih sumljivih transakcij, smo čim hitreje kontaktirali tudi druge imetnike NLB kartic, ki so nakupovali pri tem trgovcu, da jih obvestimo o dogajanju in naslednjih korakih," so pojasnili na NLB.

Na Združenju bank Slovenije nimajo podatkov o tem, koliko imetnikov kartic je bilo tarča zlorab in kakšna je vrednost le teh.