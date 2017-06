Znani rezultati slovenske raziskave o vplivu telefoniranja na aktivnost možganov med vožnjo: 'Oči sicer gledajo, a možgani ne vidijo'

Znani so rezultati nevroznanstvenega eksperimenta o vplivu telefoniranja med vožnjo na aktivnost možganov, ki so jo slovenski znanstveniki v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa (AVP) in Avtošolo Ježica kot prvi v širši regiji izvedli v realnih pogojih na cesti.

"Platformo za zajem možganske aktivnosti smo morali nekoliko prilagoditi, da je bila primerna za snemanje v avtomobilu," je pojasnil nevroznanstveni EEG analitik Jurij Dreo. (Foto: Aljoša Kravanja)

"V eksperimentu je sodelovalo 18 prostovoljcev, ki smo jih opremili s posebej prilagojeno EEG platformo. Vsi so z avtom odpeljali enako 20-minutno traso, med vožnjo pa so na mobilni telefon prejeli devet motilcev, na ketere so se morali nemudoma odzvati," je potek eksperimenta opisal dr. Luka Zevnik iz družbe za aplikativno nevroznanost BLCKB.

Med vožnjo so s pomočjo EEG tehnologije merili, kaj se dogaja v možganih voznikov, ko se ti pogovarjajo po telefonu, pošiljajo SMS sporočila in med vožnjo uporabljajo družbena omrežja.

Možgani so med telefoniranjem med vožnjo zelo obremenjeni

Poglavitno vprašanje, na katerega so si skušali znanstveniki ob tem odgovoriti, je bilo: "Kaj se dogaja v možganih med uporabo mobilnega telefona med vožnjo?"

Nevroznanstveni EEG analitik Jurij Dreo pojasnjuje prve rezultate: "Možgani so med vožnjo ob hkratni uporabi mobilnega telefona zelo močno obremenjeni, najbolj čelni reženj, predel ki skrbi za gibalna področja, ter temenski reženj." Po njegovih besedah se naši možgani namreč "zelo trudijo, da nas obdržijo na cesti".

Naši možgani se med telefoniranjem med vožnjo "zelo trudijo, da bi nas obdržali na cesti". (Foto: Aljoša Kravanja)

Znanstvenike je najbolj sicer presenetila ugotovitev, da med telefonskim pogovorom aktivnost v zatilnem režnju, oziroma v vidnem korteksu močno upade. To po njihovi razlagi pomeni, da "naše oči sicer gledajo na cesto, a možgani ne vidijo".

"Zaključimo lahko, da je uporaba telefona med vožnjo izredno nevarna, na kar sicer opozarjamo že leta," pa je ob predstavitvi rezultatov poudaril Igor Velov, direktor AVP. Kot je še dejal, pa je "tragično in žalostno, da moramo s tako napredno tehnologijo sporočati tako enostavne stvari".

Uporaba telefona med vožnjo mora po njegovih besedah tako postati nesprejemljiva. "Tukaj stavimo predvsem na pamet ljudi oziroma na zdrav razum," še sklene.