Znani Slovenci o otroški knjigi, ki spravlja mamice v jok!

Jelena Vadnjal je skupaj z možem Simonom knjigico ustvarila za svojo malo Mišo Zarjo.

Otroška knjiga z naslovom ”Ko bo vaš malček velik …” je unikatna, pripravljena in natisnjena za vsakega malčka posebej. V njej namreč vi določite ime in spol malčka, izgled in ime njegove mamice ter sami izberete 10 zgodb o poklicih, ki jih boste vključili v knjigo. Torej … kaj bo Borut? Bo predsenik? Bo kuhar? Bo rock zvezda ali pa baletnik? Knjigo lahko že danes po znižani ceni naročite na www.malijunaki.si .

Polona Požgan, o avtorju knjige Iztoku Melanšku, sicer piscu najlepših besedil skupine Tabu, pravi: ”Izija poznam že več kot 12 let, poznam njegov talent pri pisanju tekstov za pesmi skupine Tabu, pa vendar mislim, da je z besedili, ki jih je spisal za knjigico Malih junakov, presegel vsa pričakovanja.”

Novi knjigici sta svojima Brini in Boru podarila tudi Grega Skočir, pevec skupine Big foot mama in njegova partnerka Polona Kalan. ”Nad knjigico smo navdušeni in sploh nad samo idejo o tem, da se naši otroci prelevijo v glavne junake. Všeč mi je besedilo, ki je napisano v rimah in ilustracije so izjemne. Poučno in zabavno, saj skozi zgodbo spoznajo kopico zanimivih poklicev. Odlično darilo!”

Kako naročite knjigo za vašega malčka? Za fantke kliknite sem, za punčke pa sem. Določite ime in izgled glavnega junaka in njegove mamice Izberite 10 zgodb, ki jih boste vključili v knjigo Napišite še osebno posvetilo, ki bo natisnjeno v knjigi Počakajte nekaj dni in knjiga bo pri vas doma

Jelena Vadnjal je nad knjigico navdušena predvsem zato, ker je na voljo kopica poklicev med katerimi lahko izbereš tiste, ki so tebi in tvojemu malčku najbolj všeč, in pravi, da “mogoče, kdo ve, bo ravno tukaj našla tisto, kar bo njena Miša Zarja čez 20 ali 25 let”. Z možem Simonom Vadnjalom sta vsebino knjigice izbrala skupaj, saj je bilo to presenečenje za njuno Mišo Zarjo.

Boštjan Meglič, bobnar pri skupini Siddharta pa je prepričan, da ne glede na to, katere zgodbe bodo mamice vključili v unikatno knjigo za svojega malčka, bo ta ostala kot izjemen spomin na otroštvo.

“Sanjarimo lahko tudi, ko smo malce starejši,” pravi Eva, pevka skupine Tabu.

Prva spletna mamica Slovenije Urška Pavčnik (Oopsi.si): ”Knjigica prebrana in kaj naj rečem? Tako izjemna, da sem ostala brez besed. Čisto ob vsaki zgodbici sem jokala ... In saj veste, kaj pomeni, če mamico spraviš v jok, ne?”

