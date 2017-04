Znebite se maščobnih oblog in odvečnih kilogramov na hiter in zdrav način

- aktivira izgorevanje maščobnih oblog na trebuhu, bokih, zadnjici in bedrih

- zagotavlja izjemno hitre rezultate pri izgubi telesne teže, najpogosteje 10 kg v 30 dneh

- pospešuje metabolizem

- zatira apetit

- povečuje raven energije

Zaradi tega delovanja je pripravek zelo popularen v hollywoodski eliti; izvleček sadeža Garcinie Cambogie so uporabljale številne slavne osebe kot so Angeline Jolie, Mirande Lambert, Kelly Osbourne, Jennifer Lopez, Jason Statham, Christian Bale in Star Jones.

Številne znanstvene raziskave so potrdile učinkovitost HCA kisline pri hujšanju

HCA kislina nevtralizira delovanje encima ATP – citrat liaze, ki v organizmu pomaga pretvarjati sladkor in škrob v maščobe, ki se najpogosteje kopičijo na predelu trebuha, bokov in zadnjice.

Znanstveniki so potrdili, da HCA kislina z nevtraliziranjem tega encima deluje tako, da ogljikove hidrate preusmerja v proizvodnjo energije in s tem preprečuje kopičenje maščob v telesu. HCA kislina je prav tako dokazano učinkovita pri zatiranju apetita in zmanjševanju občutka lakote, toda ne na enak način kot stimulansi v raznovrstnih dietnih tabletah.

Kakor je poudarila slavna nutricionistka Shari Lieberman, avtorica in nekoč predsednica American Academy of Health and Fitness, namesto tega metabolična sprememba, ki jo HCA kislina spodbuja, deluje tako, da povečuje občutek zasičenosti s hrano, možganom pa pošilja signale, da prenehajo sproščati hormon lakote in sicer preko aminokisline 5-hidroksitriptofan (5-HTP), ki je direkten prekursor serotonina oziroma hormona sreče. To je dodatno potrjeno tudi z naknadnimi raziskavami, ki so pokazale povečano raven serotonina pri osebah, ki so jemale dodatke s hidroksi citronsko kislino (HCA).

Znebite se kilogramov brez nezdravih diet

Izvleček Garcinie Cambogie z visoko koncentracijo HCA kisline je od sedaj na voljo tudi v Sloveniji pod imenom PGC500 Complex. Gre za popolnoma naraven pripravek, ki z neverjetno hitrostjo topi kilograme, še posebej maščobne obloge na kritičnih predelih, in sicer brez strogih diet, ki lahko negativno vplivajo na zdravje, pri tem pa popolno oblikuje vaše telo brez izčrpnih treningov.

Kaj je PGC500 Complex?

PGC500™COMPLEX je pravzaprav čisti izvleček sadeža Garcine Cambogie, ki vsebuje aktivne snovi hidroksi citronske kisline (HCA) in ki je dokazano izjemno učinkovit in hitro delujoč zaveznik pri hujšanju tako, da pomaga blokirati razgradnjo in shranjevanje maščob in sladkorja iz hrane.

PGC500 Complex edini vsebuje visoko koncentracijo HCA

Hidroksi citronsko kislino je v naravi težko dobiti v visoki koncentraciji. Pri večini drugih virov se čistoča HCA kisline giblje med 35-40%, toda v sodelovanju s farmacevti in s pomočjo najmodernejše tehnologije, je v izdelku PGC500 Complex dosežena 60% koncentracija hidroksi citronske kisline.

PGC500 Complex vsebuje:

PGC500™COMPLEX je proizveden v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi GMP, ki jamčijo varnost, kvaliteto in dolgotrajno delovanje. PGC500™COMPLEX je izdelek najvišje kakovosti, ker vsebuje popolnoma naravne aktivne snovi najboljšega porekla iz neokrnjene narave, kot so:

- GARCINIA CAMBOGIA – HCA

- Izvleček kalija

- Izvleček kalcija

Način uporabe: dvakrat dnevno vzemite 30 do 60 minut pred obrokom 1 kapsulo z dovolj tekočine.

Izdelek lahko naročite TU ->>



Naročnik oglasa je United Labs Ltd.