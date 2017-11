Padavine se bodo danes razširile na vso Slovenijo. V severnih in deloma v osrednjih krajih bo predvidoma snežilo tudi po nižinah. Najvišje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju se bodo dvignile do 11 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje.

Padavine so ponoči najprej zajele zahodno Slovenijo, do jutra pa naj bi se razširile tudi nad osrednje kraje. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo, zlasti v severnih in deloma osrednjih krajih pa lahko pričakujejo samo sneženje in tudi nekaj centimetrov snega.

Zaradi vpliva sredozemskega ciklona bo dokaj izdatno snežilo predvsem na Gorenjskem in Koroškem, občasno pa lahko tudi na Notranjskem in širšem območju Ljubljane.

Sneg se bo lahko mešal tudi z dežjem, zato bo ob nizkih temperaturah možna poledica. Najnižje jutranje temperature bodo sicer od -2 do 3, ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Sneg se ponekod že oprijema cest. (Foto: iStock)

Zaradi slabih vremenskih razmer ponekod že težave na cestah

Gorenjski policisti so opozorili, da so na nekaterih cestah razmere slabše in bistveno bolj zahtevne kot včeraj. Sneg se ponekod že oprijema vozišča. "Slabše razmere so danes že botrovale tudi prometni nesreči, ki jo policisti obravnavajo na območju Mojstrane," je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj. Na mokri in spolzki cesti sta trčili dve vozili, po prvih podatkih pa gre za hujšo nesrečo.

Policisti zato znova opozarjajo, da je v takšnih vremenskih okoliščinah vožnja bolj zahtevna, saj je oprijem vozila s podlago slabši, zavorna pot pa se podaljša, v kritičnih situacijah pa je težje nadzirati vozilo. Ob izdatnem sneženju so možni tudi zastoji, če slabo vreme spremljajo tudi nizke temperature, pa se lahko ponekod pojavi tudi poledica.

Vsa vozila naj bodo tako opremljena z zimsko opremo in brezhibna, vozniki pa naj upoštevajo prometna pravila in naj bodo za volanom zbrani, pozorni in strpni, še poudarjajo policisti. Preden se odpravite na pot, preverite tudi aktualne razmere na cestah.

Zaradi snega je zaprta cesta Kranjska Gora – Vršič – Trenta. Trenutno stanje na cestah pa lahko preverite tukaj.

Sneži lahko tudi v prihodnjih dneh

Oblačno vreme z občasnimi padavinami bo predvidoma tudi v četrtek, po nižinah v notranjosti bo večinoma rahlo snežilo. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki po obetih ne bo pojenjala do sobote. V preostalem delu Slovenije bo oblačno, v severovzhodnih krajih se bo delno zjasnilo. S pretežno oblačnim vremenom bomo vstopili tudi v vikend, ponekod na vzhodu bo pričakovati občasno naletavanje snega.

Pred napovedanim sneženjem policija voznike opominja, da je v zimskih razmerah temelj varne udeležbe v prometu ustrezna zimska oprema vozil in večja previdnost. Vozniki naj se na pot odpravijo z očiščenim vozilom, na katerem ne sme biti snega ali ledu, na pot naj se odpravijo prej kot običajno, saj je pričakovati, da bo sneženje upočasnilo promet, svojo vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na cesti, zmanjšajo hitrost in povečajo varnostno razdaljo.

Preverite podrobnejšo vremensko napoved za prihodnje dni.