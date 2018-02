Vremenoslovci opozarjajo na močno burjo, zaradi vetra priprto tudi koprsko pristanišče

Ponekod se je znova nekoliko odebelila snežna odeja. Vremenoslovci opozarjajo, da bodo do ponedeljka dopoldne na Primorskem na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje dosegali do okoli 100 kilometrov na uro.

Za jugozahod Slovenije je zato Arso tudi za ponedeljek dopoldne izdal oranžno vremensko opozorilo.

Zaradi močnega vetra je Uprava RS za pomorstvo priprla koprsko pristanišče. Pristanišče bo priprto, vse dokler se veter ne umiri, so pojasnili v upravi. Po napovedih vremenoslovcev bo na Primorskem močno pihalo vse do ponedeljka dopoldne. Zaradi burje ponekod na Primorskem veljajo tudi omejitve v cestnem prometu.

Močno bo pihalo vse do ponedeljka dopoldne. (Foto: Thinkstock)

Sicer pa so na upravi za pomorstvo pojasnili še, da se glede premikov ladij odločajo od primera do primera, ker so ladje različne. Glede na vremensko napoved bo pristanišče predvidoma priprto še nekaj časa, večjih težav pa za zdaj ni.

Omejitve tudi v cestnem prometu

Tako je bila ob 7. uri videti dolenjska avtocesta pri Višnji Gori. (Foto: Promet.si)

Zaradi močnega vetra veljajo tudi omejitve ponekod v cestnem prometu na Primorskem. Kot navaja prometno-informacijski center za državne ceste, je zaradi burje na hitri cesti Nanos-Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalni cesti Podnanos-Vipava velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina, še navaja prometno-informacijski center.

Kako kaže?

V ponedeljek bo pretežno oblačno in povečini suho, burja na Primorskem bo postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za prihodnje dni. (Foto: POP TV)

V torek in sredo bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. Burja na Primorskem se bo v sredo spet krepila.

