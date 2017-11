Zoper piransko sodnico, ki je svojo hišo zgradila na črno, stekel disciplinski postopek

Disciplinski tožilec na vrhovnem sodišču je zoper sodnico Okrajnega sodišča v Piranu Tino Benčič, katere hiša naj bi bila črna gradnja, uvedel disciplinski postopek, so za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Uvedbo disciplinskega postopka sta predlagala tako Sodni svet kot predsednica koprskega okrožnega sodišča.

Benčičeva in njen soprog sta svojo hišo zgradila na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, hkrati pa je tudi črna gradnja. (Foto: Kanal A)

Kot so pojasnili na vrhovnem sodišču, bo postopek v nadaljevanju tak, da bo razpisana disciplinska obravnava z enim ali več naroki, nato pa bo sprejeta odločitev, ali je sodnica kršila zakon o sodniški službi. Slednji med drugim kot kršitev sodniške dolžnosti opredeljuje vedenje in ravnanje sodnika, s katerim ta krni ugled sodniškega poklica. Na odločitev disciplinskega sodišča prve stopnje je nato možna pritožba, o kateri odloča disciplinsko sodišče druge stopnje.

Sodni svet je sicer poleg uvedbe disciplinskega postopka zoper sodnico predlagal tudi, da se o ravnanju sodnice izreče tudi njegova komisiji za etiko in integriteto, ki bdi nad spoštovanjem sodniškega kodeksa. Ta bo primer obravnavala v sredo, so za STA povedali v Sodnem svetu.

Po poročanju oddaje SVET sta namreč Benčičeva, ki na piranskem sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo, in njen soprog svojo hišo zgradila na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, hkrati pa je hiša tudi črna gradnja.