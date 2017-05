Zrcalce, zrcalce na steni povej, katero krožišče najlepše je zdaj?

So pa marsikomu okrašeni prometni otroki všeč. In spet smo na prelomu, polemično in kontroverzno, kot se to sicer pogosto dogaja ob spomenikih. V zadnjem času je prah dvigal kip zamejskemu pisatelju 104 leta staremu Borisu Pahorju. Ne le, da je spomenik dobil še živeči pisatelj, moti logotip Mladinske knjige, ker da z njim na torbi "izgleda kot akviziter Mladinske knjige", pravi Žerovčeva in doda, prav zaradi tega to ni več kip Borisu Pahorju - pisatelju, ampak nekomu, ki je povezan z Mladinsko knjigo. Kipar Mirsad Begić, ob Pahorju je naredil številne druge kipe - Drnovška, Šuštarja, Hribarja, Plečnika, vrata ljubljanske stolnice... - , odločno: "Nihče mi ni naročil, da moram logotip dati na torbo, na koncu lahko to jaz čez noč izbrišem, ampak nima smisla, ta logotip tam paše."



Tik pred odprtjem pa se vse glasneje lomijo kopija na spomeniku Žrtvam vseh vojn v središču Ljubljane na Kongresnem trgu, vreden 1.200.000 evrov. Ogorčenje nad umestitvijo, češ da na Kongresni trg ne sodi, pa nad vsebino, da sodelovanje z okupatorjem izenačuje z bojem proti okupatorju, da v resnici pozablja na žrtve vseh vojn ... Predsednik komisije, ki je izbrala arhitekturno rešitev Aleksander Ostan pa: "Ta spomenik ne bo imel navodila za interpretacijo in spomenik sam ne more rešiti problema sprave. Tisti ljudje, ki hočejo naprej in skušajo celiti te rane v narodovem telesu, smo vsekakor odprti za to, da spomenik lahko pomaga. Nekateri pa na žalost še naprej vidijo razcepljenost, to vkopanost betonsko kot se večkrat rado interpretira, zdaj imamo pa dva betonska slopa, ki pa za večno utrdita to, da smo razcepljeni. Ne, ta dva stebra sta povezana."