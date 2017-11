Žrtve prometnih nesreč nas opominjajo, kako moramo živeti in da se moramo v prometu vesti odgovorno

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč bodo obeležili po številnih mestih in državah po vsem svetu z osnovnim sporočilom: Zmanjšajmo število mrtvih in hudo poškodovanih vsaj za polovico do leta 2020.



Hkrati pa obeležuje deseto obletnico delovanja zavod Varna pot. Zato se bodo jutri, kot pravijo, poklonili življenju, "saj tako kot za svojce umrlih, poškodovane ter njihove bližnje velja, da si moramo na poti, ki vsakodnevno prihaja, poiskati novo pot in nov smisel življenja."

V nedeljo bodo v rubriki 24UR Fokus govorile nevidne žrtve prometnih nesreč. Slišali boste sporočila, ki jih imajo za vse nas in vas. Sporočila, pred katerimi se ne smete/mo obračati proč. Slišati jih moramo in upoštevati.