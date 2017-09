Zunanje ministrstvo vam ob vstopu v tujo državo pošlje SMS o možnostih konzularne pomoči

Takole je videti SMS sporočilo, ki ga ob vstopu v tujo državo dobite od zunanjega ministrstva. Trenutno storitev deluje le pri enem operaterju. (Foto: 24ur.com)

Državljani, ki potujejo v tujino, od torka prejmejo brezplačno sporočilo SMS s podatki, kam se lahko obrnejo po pomoč, če bi se znašli v težavah. Storitev je za zdaj na voljo le uporabnikom pri operaterju A1, zunanji minister Karl Erjavec pa napoveduje, da se bodo za storitev, ki se aktivira samodejno, trudili pridobiti tudi druge operaterje.

Gre za konzularno storitev, ki jo MZZ nudi državljanom, ki potujejo v tujino. Kot je pojasnil minister, se razmere v tujini zaostrujejo, ljudje pa se v tujini poleg klasičnih težav, kot so nezgoda, kraja ali izguba dokumentov, soočajo tudi s terorizmom in naravnimi nesrečami.

S storitvijo, ki deluje po vsem svetu, razen tam, kjer so črne lise, želi ministrstvo državljanom zagotoviti potrebne kontakte za primer težav, kamor se lahko obrnejo 24 ur na dan. Podobno storitev po besedah ministra ponujajo tudi nekatere druge članice Evropske unije, kot so Slovaška, Danska, Belgija in Francija.

Sodeluje le en operater

Poudaril je, da so bili k sodelovanju sicer povabljeni vsi operaterji, za zdaj pa sodeluje le A1, kar pomeni, da sporočila za zdaj dobivajo le uporabniki tega operaterja. "Obžalujem, da se niso pridružili vsi operaterji, zlasti Telekom, za katerega bi pričakovali, da bo sodeloval, ker bi to pomenilo večjo pokritost," je dejal Erjavec. Povedal je še, da je storitev za uporabnike brezplačna, pa "tudi za proračun nima finančnih posledic".

Operater od torka avtomatično pošlje brezplačno sporočilo SMS vsem svojim uporabnikom, ki prečkajo mejo oziroma vstopijo v gostujoče mobilno omrežje. Na ta način ima državljan, ki prečka mejo, podatke diplomatskega predstavništva, ki mu lahko nudi konzularno pomoč, takoj shranjene na mobilnem telefonu.

Različna sporočila

Vsebina brezplačnega sporočila, ki ga prejme uporabnik, se razlikuje glede na to, ali ima Slovenija v državi svoje predstavništvo, ali državo pokriva nerezidenčno ali pa države ne pokriva.

Če Slovenija v državi ima veleposlaništvo, je navedena telefonska številka tega veleposlaništva, v primeru, da državo pokriva nerezidenčno, pa številka in kraj slovenskega veleposlaništva, ki pokriva to državo. Če v državi ni slovenskega veleposlaništva in je Slovenija ne pokriva niti nerezidenčno, je v sporočilu omenjeno, da se državljani lahko obrnejo na predstavništvo katerekoli članice EU v tej državi, dodana pa je povezava na spletno stran MZZ z iskalnikom predstavništev članic unije.

Uporabniki se lahko od storitve odjavijo oziroma se nanjo ponovno prijavijo. Če v isto državo potujejo zelo pogosto ali živijo na obmejnem območju, se bo obveščanje aktiviralo enkrat mesečno.

"Storitev sama po sebi ni čarobna paličica, ki bi odpravila vse težave na tem področju, je pa naš poskus, kako proaktivno ponuditi slovenskim državljanom v tujini informacijo, ki jim je lahko v pomoč. Veliki večini ta informacija ne bo potrebna," je poudaril vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter. Šter sicer upa, da jo bo potrebovalo čim manj državljanov.

SMS ob nenadnih dogodkih?

Pojasnil je, da obvestilo dobi vsak avtomatsko ob prestopu meje, torej to ne pomeni, da so v tej državi kakršne koli težave. Je pa dodal, da se resno pogovarjajo tudi o tem, da bi uporabniki dobili sporočilo SMS tudi ob nenadnih dogodkih, kot so teroristični napadi. Pri tej storitvi bi sodelovalo ministrstvo in bi bila po vsej verjetnosti plačljiva.