Župan Cankove naj bi se znašal nad zaposlenimi

Zaposlene v cankovski občinski upravi so pred kratkim zaradi domnevno neprimernega odnosa župana Draga Vogrinčiča zaklenile občinsko stavbo in odšle na inšpektorat za delo, poroča Večer in dodaja, da so pisale tudi varuhinji človekovih pravic. Župan očitke zavrača, omenjeni primer pa po pisanju časnika že preiskujejo tudi kriminalisti.

Kot piše Večer, so zaposlene na občini trdile, da med njimi ni ustrezne komunikacije, župan pa da jim delo odreja kar po telefonu, pri čemer vedno meša zasebne zadeve uslužbencev z uradnimi zadevami občine.

Zaposlene so se pritožile, da je župan nad njimi izvajal mobing. (Foto: iStock)

"Njegov odnos je neznosen, z nami večkrat govori s povišanim tonom," je časniku povedala ena od zaposlenih v cankovski občinski upravi, ki želi ostati neimenovana. Pri tem naj bi se zaposlene bale opozarjati na njegove nepravilnosti, saj zaradi tega župan nanje kriči, pri tem pa po njenih besedah izreka tudi žaljivke.

Zaradi takšnega odnosa so se oktobra tri zaposlene obrnile na občinski svet, ministrstvo za javno upravo, inšpekcijo za delo in varuhinjo človekovih pravic, ki so jih opozorile na razmere na občini, dopis z očitki na njegov račun pa so posredovale tudi županu Vogrinčiču.

Župan očitke zavrača

Slednji je za Večer zanikal očitke in povedal, da od sodelavcev ni nikoli pričakoval drugega kot to, da normalno delajo. Ob tem je izrazil prepričanje, da so se obtožbe zgodile v afektu, saj so zaposleni včasih tudi preobremenjeni. Njihove kritike, da je dobro sprejel, nobeni od zaposlenih naj ne bi ničesar storil, je še komentiral očitke.

Pozneje je ena od zaposlenih v občinski upravi časniku povedala, da prijave na inšpektorat niso podale, temveč so tam opravile zgolj pogovor. Z naslovov vseh institucij, na katere so poslale dopis, naj bi, kot pravi, prejele tudi negativni odgovor, da zadevo razrešijo med sabo, če pa je stanje res tako nevzdržno, naj podajo kazensko prijavo. Kot so povedale Večeru, tega ne bodo naredile, saj to ni bil njihov namen, saj si želijo samo normalnega delovanja.

Čeprav naj bi se na občini medtem že pogovorili in se dogovorili, da bodo odslej bolje sodelovali, je sedem cankovskih občinskih svetnikov zaradi zadeve že predlagalo sklic izredne seje. Na policiji v Murski Soboti pa so časniku pojasnili, da kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu v eni izmed pomurskih občin. Neuradno gre prav za cankovsko občino.

Inšpektorat za delo občini odredil, naj zaščiti delavce

Na inšpektoratu za delo so časniku pojasnili, da so v omenjeni občini opravili nadzor glede domnevnega trpinčenja na delovnem mestu in izdali upravno odločbo, s katero so jim odredili sprejem ustreznih ukrepov za zaščito delavcev. O svojih ugotovitvah je inšpektorat poročal tudi policiji, sicer pa postopek še ni končan.