Župan Janković in ministrica obljubljata, da se zdravstvena oskrba za študente ne bo spremenila

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes sprejel predstavnike študentske organizacije in Zdravstvenega doma (ZD) za študente. Po sestanku je zagotovil, da morebitna združitev študentskega ZD z ljubljanskim kakovosti zdravstvene oskrbe študentov ne bi spremenila. Ali bo zadeva uresničena, pa je odvisno od ministrstva za zdravje.

Pred dnevi so se v medijih pojavile informacije, da naj bi ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana (MOL) načrtovala ukinitev Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani oziroma prenos pod Zdravstveni dom Ljubljana. Informacija je na noge dvignila študente, ki so začeli zbirati podpise pod peticijo proti ukinitvi zdravstvenega doma.

Tudi današnji sestanek jasnega odgovora o usodi študentskega zdravstvenega doma ni ponudil, saj je, kot je poudaril Janković, ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj ZD za študente in večinski lastnik stavbe, tisto, ki mora sprejeti odločitev.

"V kolikor bo prišlo do prenosa zdravstvenega doma za študente na MOL, bo zdravstveni dom postal del Zdravstvenega doma Ljubljana. Edina sprememba, ki se bo v tem primeru zgodila, bo ta, da Zdravstveni dom za študente ne bo več samostojna pravna oseba. Po vsebini pa se ne bo spremenilo nič. Le režijski stroški se bodo zmanjšali, medtem ko se bosta strokovno znanje zaposlenih in oskrba vseh prebivalcev povečala," je po današnjem sestanku poudaril ljubljanski župan. Ob tem je zanikal govorice, da bi radi namesto zdravstvenega doma postavili hotel.

"Celo predlagamo, da se iz občinskega podrobnega prostorskega načrta umakne ideja povezovalne ceste med Aškerčevo in Rimsko, ki jo je predlagala filozofska fakulteta zaradi želje po širitvi," je pojasnil Janković.

Študenti so ostro proti pripojitvi njihovega ZD z ljubljanskim. (Foto: Damjan Žibert)

Predlog, ki ga je že pred leti – v času reševanja še vedno odprtega vprašanja statusa Železniškega zdravstvenega doma – podalo ministrstvo za zdravje, po besedah župana predvideva prenos tako zavoda kot stavbe na Aškerčevi na Mestno občino Ljubljana. "Če pride do tega, bo občinska skrb tudi prenova objekta, tako kot skrbimo za prenove drugih zdravstvenih domov v občini," je dejal Janković in spomnil, da so v zadnjem času prenovili oz. prizidali objekta zdravstvenega doma Črnuče in Bežigrad. "Vse za boljšo oskrbo bolnikov in boljše pogoje dela zaposlenih," je dodal župan.

"Od župana smo slišali, da si tudi on prizadeva, da bi študentsko zdravstvo ostalo na visokem nivoju in bi ga še izboljšali, a dialog želimo nadaljevati z ministrstvom za zdravje. Doseči želimo, da bi študentsko zdravstvo ostalo na visoki ravni, da je pomembno, da zdravstveni dom za študente ostane samostojna pravna oseba in samostojno deluje pod okriljem ministrstva za zdravje pa se z nami strinja tudi stroka," je po sestanku dejal Klemen Peran s Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Ministrica bo predstavnike ŠOU v Ljubljani sprejela prihodnji teden in Peran je napovedal, da bodo "pritiskali" na ministrstvo.

Da zaposleni v ZD za študente nasprotujejo združitvi z ZD Ljubljana, je po srečanju pri županu poudarila tudi v. d. direktorice ZD za študente Mateja Ana Grulja. Kot je dejala, njihov zavod posluje dobro in za združitev ni razloga, ne finančnega ne strokovnega. Od ministrstva za zdravje pa pričakujejo "podporo in pomoč, ne pa polen pod noge".

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je dogajanje okoli namere združevanja študentskega zdravstvenega doma z ljubljanskim komentirala ob robu današnje izjave glede raka prostate. Poudarila je, da "je bojazni preveč". Za študente se tudi po njenih zagotovilih ne bo nič spremenilo, "celo obratno, imeli bodo na razpolago več zdravstvenih storitev. Kvečjemu bo bolje," je dodala.