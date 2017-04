Zveza veteranov vojne za Slovenijo za trimesečno obvezno služenje vojaškega roka

Zveza veteranov vojne za Slovenijo se zavzema za ponovno obvezno služenje vojaškega roka. (Foto: Kanal A)

Zveza veteranov vojne za Slovenijo se zavzema za ponovno uvedbo trimesečnega obveznega služenja vojaškega roka. Ta naj bi večino državljanov pripravila in usposobila za sodelovanje pri obrambi države, so prepričani v zvezi.

Kot so zapisali v stališču, sprejetem na današnjem glavnem zboru zveze v Ajdovščini, čutijo odgovornost in dolžnost pomagati pri iskanju najustreznejših rešitev pri ohranjanju temeljnega poslanstva Slovenske vojske, to je njene sposobnosti za uspešno nacionalno obrambo in sodelovanje v zavezništvu.

Slovenska politika po njihovem mnenju v preteklosti ni namenjala potrebne pozornosti obrambnim silam. V obdobju od leta 2010 do 2014 se je delež BDP za obrambne potrebe zmanjšal z 1,63 odstotka na 0,88 odstotka, kar pomeni, da ukrepov za vzdržnost sil ni bilo mogoče udejanjiti ne na strateški ne na operativni in taktični ravni, so poudarili.

Izničenje obrambne sposobnosti države

Vsi tisti, ki so neodgovorno odločali pri sprejemanju tako drastičnih odločitev, bi morali odgovarjati ne samo moralno, ampak tudi politično in morebiti kazensko, saj je v navedenem primeru šlo za bistveno zmanjšanje, če že ne izničenje obrambne sposobnosti države, so prepričani v zvezi.

"Vztrajnega potiskanja vojaške obrambe na 'stranski tir' in njenega popolnega prepuščanja strankarskim interesom ne smemo dovoliti. Zato zahtevamo, da politika na podlagi strokovnih presoj določi dolgoročno financiranje obrambe ter jasno razmeji financiranje delovanja v zavezništvu in financiranje obrambe državnega ozemlja in zagotavljanje socialnega položaja zaposlenih v obrambnih silah," so poudarili.

Po mnenju zveze je potreben ponovni razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja za vojaško-obrambne in zaščitne naloge za vse mlade po končani srednji šoli ter tudi uvedbo določenih tem vzgoje aktivnega državljanstva, saj je domoljubje osrednja vrednota ne samo Slovenske vojske, temveč vsakega aktivnega državljana.