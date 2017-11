Zvonko Fišer ni več suspendiran

(Foto: POP TV)

Državnotožilski svet je v celoti ugodil pritožbi nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja zoper suspenz in odpravil oktobrsko odločbo generalnega državnega tožilca Draga Škete, je sporočil Fišer. Kot je zapisal, je bila odločitev sprejeta soglasno, odločbo pa je prejel danes.

Državnotožilski svet je suspenz odpravil, saj je bilo dejanje, o katerem bo odločalo sodišče, izvršeno pri opravljanju funkcij tožilske uprave in ne pri izvajanju kazenskega pregona, je v izjavi za medije zapisal Fišer in dodal, da je opozarjal prav na to. Prav tako je državnotožilski svet ugotovil, da je bil izrek suspenza nesorazmeren, saj je bil vsebinsko presežen njegov namen.

Odpravo suspenza je Fišer pričakoval. Hkrati pa je odločba po njegovih navedbah "precedenčno pomembna, saj ščiti vse državne tožilce pred neutemeljenimi posegi v njihove pravice in morda tudi pred političnimi obračuni, kot jih doživljam sam".

Kot je še zapisal Fišer, verjame, da bo postopek pred sodiščem pokazal, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje.

Šketa je Fišerja suspendiral zaradi sodnega postopka, ki zoper njega teče na Okrajnem sodišču v Ljubljani zaradi imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja tožilstva leta 2012. Poleg njega je obtožen tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

Zalar in Fišer vztrajata, da je bilo imenovanje Škrleca, ki je bil v tistem času državni sekretar na pravosodnem ministrstvu, zakonito. Škrlečevo imenovanje je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) sicer označila kot koruptivno, a je bil akt KPK kasneje pravnomočno odpravljen tako v Zalarjevem kot v Fišerjevem primeru s sodbama Vrhovnega sodišča.