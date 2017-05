10. obletnica izginotja Maddie McCann: grozljiv opomin za njene starše, kako čas beži

Starša pravita, da hčerke nikoli ne bosta nehala iskati. (Foto: AP)

Mineva deset let od izginotja takrat triletne Madeleine McCann, ki jo je iskal ves svet, skrivnost pa še vedno ni pojasnjena. Njena starša Kate in Gerry pravita, da deklice nikoli ne bosta prenehala iskati. Nekateri so prepričani, da sta za njeno smrt kriva prav onadva, spet drugi menijo, da so jo ugrabitelji prodali naprej v trgovini z ljudmi. Dejstvo pa je, da skrivnostni primer leta 2007 nikogar ni pustil hladnega, pa tudi po desetih letih še vedno razvnema domišljijo.

Starša male Maddie sta po poročanju Guardiana ob 10. obletnici dejala, da je številka grozljiv opomin na to, kako hitro čas beži. Danes namreč mineva natančno 10 let, odkar se je za takrat triletno punčko izgubila vsaka sled. Družina McCann, poleg Maddie imata starša še 12-letna dvojčka Seana in Amelie, je takrat letovala na Portugalskem.

V izjavi na družbenem omrežju Facebook sta 49-letna Kate in 48-letni Gerry zapisala, da sta neizmerno užaloščena ob obletnici. Izginotje triletnice jima je strlo srce, sta dejala in poudarila, da je bilo zaradi vpletenosti javnosti in medijev vse skupaj še huje. "Večinoma so si dnevi podobni eden drugemu. 3. maj 2017 je dan kot vsi drugi. A deseta obletnica kljub temu visi nad nama kot grozljiv opomin časa, ki nam je bil ukraden," sta izjavila. "Pretekli tedni so bili stresni, boleči, razkrivali so stare rane. Na dan je prišlo kup napačnih informacij in laži, ki bodo sedaj krožile po televizijskih programih in družbenih omrežjih."

Britanska policija je v povezavi z izginotjem v šestih letih pregledala več kot 40.000 dokumentov in preiskala okrog 600 ljudi.

McCannova, doma iz Leicestershira, sta okrcala medije zaradi napačnega poročanja, ki je neizmerno prizadelo njuno družino. "Večino svojega prostega časa in energije bi lahko porabila za to, da bi se branila pred obtožbami in lažmi, a tako nama ne bi ostalo dovolj moči za iskanje Maddie. Prav tako morava poskrbeti za dvojčka in živeti svoje življenje."

Zakonca sta takoj po izginotju sicer prav medije uporabila kot pomoč pri iskanju, obrnila sta se na svetovno javnost, pozivala vse, ki bi karkoli vedeli o izginotju, da se jim javijo. Portugalska policija je nekaj časa prav njiju preiskovala v povezavi z izginotjem, slišati je bilo nemalo teorij, da sta za Maddiejino smrt kriva prav njena starša. 5. septembra leta 2007 sta postala uradna osumljenca za hčerkino izginotje, februarja letos so portugalski sodniki sporočili, da starša sicer še vedno veljata za osumljenca, a tožilstvo ni zbralo dovolj dokazov, da bi podalo obtožbo.

Nad zakonca se je takoj po dogodkih izpred desetih let plaz obtožb vsul tudi zato, ker sta tri majhne otroke pustila v hotelski sobi (v tujini) povsem same. "Grozno je bilo. Kaj vse zmore izreči in zapisati človek. Zakaj so ljudje pisali take stvari? Čemu očitki, ko pa nikoli ne veš, kako bi ti sam ravnal v taki situaciji?" se je ob okrogli obletnici v intervjuju za BBC Kate branila očitkov, da sta z Gerryjem slaba starša in posledično sama kriva za tragedijo.

Leta 2008 je nekdanji vodja portugalskih preiskovalcev Goncalo Amaral izdal knjigo Resnica o laži, v kateri je med drugim zapisal, da je deklica umrla v nesreči v hotelu, starša pa sta njeno smrt poskušala prikriti z zaigrano ugrabitvijo. McCannova Amarala tožita zaradi obrekovanja in na vprašanje, kako se počutita, ker je bil primer v javnosti tako izpostavljen, odgovarjata: "Vseskozi se počutiš krivega. Druge družine izginulih otrok niso bile deležne take publicitete, niso uspeli zbrati tako veliko denarja za iskanje njihovih ljubljenih. Vem, da to ni pravično, a zaradi našega primera se je v javnosti več govorilo o ugrabljenih otrocih. To je dobro."

Maddie je bila stara tri leta, ko je izginila. (Foto: Reuters)

Spomnimo ...

Madeleine je 3. maja 2007 med spanjem izginila iz počitniškega naselja v Prai da Luz na Portugalskem, medtem ko so bili starši na večerji s prijatelji. Policija njenega primera še vedno ni zaprla, majhna ekipa preiskovalcev Scotland Yarda nadaljuje preiskavo v sodelovanju s portugalskimi policijskimi organi. "Ob tej žalostni obletnici nam prideta na misel hvaležnost in vztrajnost. Nadaljevali bomo naš boj, dali vse od sebe, nikoli ne bomo obupali."

Prosim, prosim, ne storite ji hudega. Kate McCann 7. maja 2007 na televiziji

Kate in Gerry sta jim hvaležna, da niso vrgli puške v koruzo: "Srečni smo lahko, da nas je v zadnjem desetletju podprlo tako veliko ljudi. Ogromno izzivov in bolečih trenutkov je za nami, a s pogumom in optimizmom smo obdržali upanje v človeško dobroto." Vedno znova pravita, da nikoli ne bosta prenehala iskati hčerke. Kate je v intervjuju tako dejala, da še vedno kupuje božična in rojstno dnevna darila za Maddie: "Seveda moram upoštevati, koliko je sedaj stara oziroma koliko bo stara, ko jo bomo našli. Veliko premišljujem o tem. A ne morem si pomagati, da ne bi počela tega. Še vedno je najina hči. Vedno bo najina hči."

Nekdanji britanski premier David Cameron je bil na položaju v času punčkinega izginotja, policijo je takrat sam zaprosil, da pomaga preiskati, kaj se je zgodilo z Maddie. Scotland Yard se je v preiskavo vmešal leta 2011.

Vsake toliko se pojavijo špekulacije, da so preiskovalci tik pred prebojem. Ob deseti obletnici so detektivi Scotland Yarda tako izrazili upanje, da bodo čim prej našli žensko, ki naj bi bila "ključ do zaključka zgodbe o Maddie". Iščejo jo po celi Evropi, v času dekličinega izginotja pa naj bi bila opažena v bližini apartmaja. Viri blizu policije trdijo, da naj bi bili preiskovalci blizu uspeha in da upajo, da bodo končno dobili odgovore na številna vprašanja. Žensko morajo na vsak način najti, pravijo.

McCannova sta na vprašanje, kako blizu zaključku primera je policija, odgovorila, da je sicer trajalo resnično dolgo, a jima nove informacije vlivajo upanje, da bodo kmalu prišli bližje zaključku primera, ki je "zahteval" že več deset milijonov evrov. Kate McCann je pred kratkim dejala, da ji je zaradi tako visokih stroškov "še vedno nerodno".