11-letna noseča Britanka najmlajša mati v državi

Britanska policija preiskuje primer noseče 11-letnice, ki bo postala najmlajša mati v Veliki Britaniji. Oče otroka naj bi bil po poročanju RT nekaj let starejši od deklice. Podrobnosti o primeru niso znane, saj policija punčko zaradi njene mladosti ščiti pred javnostjo, znano je le, da živi na vzhodu Anglije in je že blizu poroda. Zdravniki ga bodo verjetno opravili s carskim rezom.

Novica prihaja v javnost le nekaj tednov zatem, ko je Tressa Middleton, ki je doslej veljala za najmlajšo britansko mamico, oznanila, da pričakuje drugega otroka. Middletonova je leta 2006 rodila pri 12-letih, potem ko jo je posilil njen brat. "Tokrat želim, da bodo stvari popolne," je povedala za Daily Mail.

Da je noseča, je ugotovila pri 11-ih letih, kmalu zatem, ko so jo iz reje poslali živet nazaj k matični družini. Njen 16-letni brat Jason, ki je bil prav tako v reji, je prišel nazaj ob istem času in jo posilil. Indentiteto očeta je skrivala do poroda, nato pa vse skupaj povedala prijateljici. Vdala se je pijači in mamilom, zato so otroka dali v posvojitev. Jasona so zaprli, potem ko so DNK testi potrdili, da je res oče otroka.

Število najstniških nosečnic se je v Britaniji znižalo predvsem po zaslugi kontracepcije in splava. (Foto: Thinkstock)

Število nosečih najstnic pada

Zadnji primer noseče najstnice je le eden od mnogih, ki so pretresli državo. Leta 2014 je tako rodila 12-letnica iz Londona, oče otroka je bil le leto dni starejši.

Najmlajši oče v Veliki Britaniji sicer ostaja Sean Stewart iz Bedforda, ki je dobil otroka leta 1998 v starosti 12 let.

Alfie Patten je leta 2009 britanskim medijem izdal, da je naredil otroka svoji 15-letni punci, on je imel tri leta manj. DNK testi so njegove trditve potrdili.

Število najstniških staršev na Otoku je po poročanju Independenta najnižje v zadnjih 70-ih letih, predvsem zahvaljujoč kontracepciji, s katero seznanjajo mlade ženske, pa tudi pravici do splava.