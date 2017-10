12 kvalitetnih gostiln v Murski Soboti in okolici

Popeljimo se v najbolj ravninski svet Slovenije. Tako oko ujame prekrasne gozdove in kulturno ter naravno dediščino. Murska Sobota privabi s starejšo in novejšo sodobno arhitekturo, med muzeji, galerijami si napasite oči tudi v parkih ali ob reki Muri. Pričakujejo vas v Lendavi, Ljutomeru, Gornji Radgoni in ostalih prelepih krajih z izvrstno kulinariko.

Penzion Letališče, Murska Sobota

http://www.penzion-letalisce.si/

Če iščete lokal z odlično lokacijo, ste v Penzionu Letališče zagotovo na pravem naslovu. Od Murske Sobote so oddaljeni le tri kilometre, od bližnjih termalnih kopališč pa vas loči le 15 minut.

Ne le, da se boste sprostili v popolnem miru, tudi otroci bodo lahko po mili volji uživali na igralih. V bližini ni ceste in je dobro poskrbljeno za varnost otrok. Lahko se boste poglobili v pestro izbiro jedi, ki jih ponujajo in si privoščili kozarec dobrega vina iz velike izbire vin in ostale pijače.

Zelo sodobno urejen hotel, ki vas bo očaral že s svojo zunanjostjo vabi v lepo urejene notranje prostore. Sprejmejo kar do 120 ljudi, postrežejo pa tudi na okusno urejeni terasi. Ker je objekt blizu letališča se pri njih zvrsti tudi veliko športnih dogodkov, ki so povezani z letalstvom. Tako so si obiskovalci lahko v letošnjem letu že ogledali tudi redbullov trening. Tisti bolj željni akcije se boste morda želeli odpraviti na panoramske vožnje z letalom ali skočiti v tandemu. Pripravijo pa tudi različne druge dogodke in srečanja. Restavracija je primerna za različna slavja, kot so krsti, birme, obhajila, različna poslovna srečanja in zaključke ob koncu leta.

Postregli vam bodo s pristno prekmursko kulinariko in izbira med dobro domačo hrano vas bo prevzela. Pripravijo izvrstno morsko hrano, najbolj znani pa so po lignjih. Za vas pripravijo akcije lignjev, pripravljenih na več načinov. Privoščite si okusno ribjo ploščo ali bograč. Sladokusci pa boste uživali v različni ponudbi sladkega peciva. Resnično nudijo za prav vsak okus nekaj posebnega.

Če boste želeli prenočiti in ostati več dni vam lahko ponudijo tudi prenočiša, saj imajo kar 13 lepo opremljenih sob. Na različnih portalih nudijo vikend pakete, za 3 – dnevni paket imajo akcijo le 210 EUR. Najboljša garancija za vaše zadovoljstvo bo, da se oglasite pri njih in uživate v obširni ponudbi.

Restavracija in slaščičarna, Taverna Huber, Murska Sobota

http://taverna-huber.si/

Hiša domačnosti, Taverna Huber, ki s svojo restavracijo beleži že desetletnico delovanja je prikaz pristne domače prekmurske kulinarike.

Kako zadiši iz velike kuhinje po najboljših jedeh. Tukaj vam bodo postregli z domačimi kolinami, bogračem, dödöli, cigansko pečenko, z gibanico in retaši. Kar nič ne oklevajte in se prepustite v roke izkušenih strokovnjakov na področju kulinarike.

Prijazno strežno osebje vam bo znalo pomagati, ko se boste odločali. Jedilni list vključuje tudi širok izbor slovenskih jedi in mednarodne kuhinje. Tako boste izbirali med veliko ponudbo juh, zrezkov, jedi z žara, štrukljev. V ponudbi imajo tudi pice in vegetarijanske jedi. Poleg okusne hrane pa vsekakor ne sme manjkati tudi dobra domača vinska kapljica izbranih vin. Če ste zelo sladkosnedi, nikakor ne smete reči ne izvrstnim slaščicam in tortam, ki jih pripravijo v lastni slaščičarni. Zagrebške rezine, kremšnite, najrazličnejše torte za različna praznovanja lahko tudi naročite, da vam jih pripravijo po vaši želji. Po glavnem obroku znajo pripraviti dobre palačinke z najrazličnejšimi nadevi. Kar takoj bi naročili iz obširne ponudbe in začeli s preizkušanjem hrane, ki jo tako okusno pripravijo.

V svojo sredo sprejmejo do 120 ljudi in jih pogostijo s tedensko ponudbo, kosili, nudijo tudi catering. Najbolj zadovoljni so, ko so tudi gostje srečni in se z veseljem vračajo nazaj. Vedno znova se namreč trudijo, da vnesejo v svojo ponudbo novosti in pričarajo pravo vzdušje tudi z različnimi akcijami in posebnimi ponudbami. Ena izmed takšnih ponudb so tudi domače koline, ki jih znajo okusno pripraviti in postreči gostu na poseben način.

Nikakor ni dovolj o tako dobri ponudbi samo prebrati. S prisrčno dobrodošlico ste vabljeni na to čudovito lokacijo na izvrstno hrano in užitke domače kuhinje.

Gostilna Lovenjak, Murska Sobota

http://www.lovenjakov-dvor.si/

Čudovita lokacija Gostilne Lovenjak v Murski Soboti vas bo razveselila s pestrim izborom nacionalne prekmurske hrane. Domačnost, ki je tukaj prisotna na vsakem koraku vas bo prepričala, da si privoščite okusen obrok na tej prekrasno urejeni lokaciji.

Vse, kar boste dobili na mizo je plod pridelka domačih eko kmetij. Lokalno sobivanje je velikega pomena in v skrbi za svojega gosta vam bodo ponudili le najboljše. Prav tako imajo butični hotel, Hotel Štrk, kjer znajo izvrstno poskrbeti za svoje goste. Na enem mestu boste lahko tako uživali v pravem prekmurskem vzdušju. Hotel namreč vključuje elemente, ki so značilni za prekmursko pokrajino in je opremljen v pravem prekmurskem stilu.

Obiskovalcem tako popestrijo dan tudi z različnimi tematskimi vikendi z dalmatinsko nostalgijo, martinovanjem ali silvestrovanjem. Vse skrbno pripravijo in za menije pripravijo prav posebno izvrstno hrano. Po 15. septembru nudijo svojim gostom opravljanje trgatve. Poseben dogodek je tudi paprikašijada, ki jo gostijo. Obiskovalci pa si bodo vtisnili spomin res zelo nepozaben dogodek, ki ga je mogoče videti le pri njih in to je direkten prenos štorkelj iz gnezda. Ker imajo svojo vinsko klet in destilarno, v katero sprejmemjo do 60 ljudi, ste lepo povabljeni tudi na degustacijo obširne ponudbe domačih vin. Morate poskusiti izvrstno vinsko kapljico laškega rizlinga ali pa domači konjak in viski iz domačega ječmena.

Z izvrstno kulinariko in prijazno postrežbo se znajo približati vsakemu gostu. V lepem ambientu boste lahko okušali dobro hrano, s katero začarajo tudi največje gurmane. Posebna a la carte ponudba jedi, morske jedi, prekmurske jedi izpod rok priznanega kuharskega mojstra Jožeta Činča – Pepija vas bodo popeljala na pravo potovanje okusov. Vabijo na kosila, pripravijo pojedine za najrazličnejše dogodke in praznovanja, ki jih pripravijo v restavraciji in organizirajo team buildinge. Pogostijo vas lahko na vašem naslovu, saj opravljajo tudi catering.

Vabijo prav vse goste, da se pri njih v miru sprostijo in poskusijo vse, od izredno okusne hrane, domačih vin ter posebnih dogodkih, ki bodo zagotovo pustile pečat.

Okrepčevalnica in pizzerija Kučan, Križevci

Na lepi lokaciji izven mesta in na samem stran od vrveža v Križevcih stoji okrepčevalnica in pizzerija Kučan. Tam vas pogostijo z izbranimi picami, ki jih pečejo na kamnu. Tako dobrih pic zagotovo še niste okusili. Za hiter prigrizek poskrbijo s hamburgerji, cheesburgerji in tako zadovoljijo okuse mlade generacije in mladih po srcu.

K njim radi zahajajo mlajše generacije in vsi, ki si želijo preživeti kvaliteten čas v naravi. V jesenskem času se pri njih ustavi tudi veliko gobarjev. Zagotovo je to kraj, kjer se boste lahko sprostili in uživali v kakšni izmed dejavnosti, ki jih ponujajo. Za športnike po duši imajo GÜMLA Club, to je prav poseben prostor, kjer vas čaka nekaj za spretne roke. Tako se boste lahko preizkusili v pikadu in namiznem nogometu. Ob posebnih večerih se prostor prelevi v pravo klubsko diskoteko, raj za mlade. Tudi za dobro plesno glasbo je poskrbljeno, saj jo za mešalno mizo glasbo vrtijo DJ-i.

Pravo športno vzdušje pa boste doživeli še na zelenici, kjer imajo ograjen kar cel hektar. Tam vas pričakujejo na igrišču za mali nogomet pa se poskusite v odbojki na mivki. Le hitro sestavite ekipe in uživajte v pravem tekmovalnem vzdušju. Posedite lahko na klopcah pod drevesi, prava oaza miru čaka na prekrasno urejeni zelenici pod palmami. Zelo radi se potrudijo za svoje obiskovalce in prisrčno vabijo v mali rekreacijski center pri Kučanovih. K njim predvsem zahajajo mladi, saj radi prisluhejo njihovim željam in zagotovo je to najboljši recept za uspešnost. Kjer je volja za sodelovanje pa se vedno rodijo najlepše zgodbe.

Privabijo tudi z različnimi non-stop akcijami pic, burgerjev in pijače v diskoteki. Pričakujete lahko raznovrstne zanimive vsebine tematskih zabav. S pravim pristopom in navdušenjem ste vabljeni na lokacijo, kjer se boste lahko zabavali in poveselili.

Restavracija Bella Venezia, Lendava

http://bellavenezia.si/sl/home-page/

Si želite obiskati Italijo, pa se vam zdi predaleč? Potem vam prišepnemo, da na vas čaka kar sredi Lendave. Zato hitro na obisk in začutite romantično vzdušje vrhunskega ambienta in izvrstne italijanske hrane.

V ponudbi najdete različne pice, ki jih pripravijo na poseben način za vsakega gosta, posebna ponudba čaka tudi na najmlajše goste. Prijazno osebje z vrhunsko strežbo in vodja vabi v restavracijo, ki ni daleč od Ljubljane. Tako se razveselijo vsakega obiskovalca in ga prisrčno pozdravijo. Med gosti, ki se radi vračajo ne manjka domačih obiskovalcev in tujih gostov. Pri njih so se ustavili že na poti iz Avstrije, Nemčije, obiskali so jih tudi že iz Rusije. Svoja vrata so odprli leta 2014. Lastnik je Italijan, ki se je zaljubil v to pokrajino, ko je hodil v te kraje na lov in nato uspešno začrtal gostinsko pot na tem delu Slovenije.

Tudi vi se boste zaljubili v ta prelep ambient. Prav posebna poslastica pa vas čaka, ko bodo kar v živo, pred vašimi očmi pripravili najbolj okusen tiramisu. Razvajali vas bodo z različnimi akcijami. Čudovito pripravljena hrana in vrhunsko kulinarično doživetje različnih jedi, prav posebej izvrstne italijanske jedi bodo zagotovo razlog da se boste pri njih še večkrat ustavili.

Prekrasno urejena spletna stran vabi z bogato galerijo in okusi, ki privabijo oko. Dejavni so tudi na družabnih omrežjih in sledite jim lahko na Facebook strani. Ko si želite začutiti pravo Italijo in vzdušje njihove kuhinje ste toplo povabljeni na njihov naslov.

Turizem Tompa, Ljutomer

http://www.turizemtompa.si/

V iskanju neokrnjene narave, miru in domače hrane vas bo navdušil Turizem na kmetiji Tompa. To je kraj, kjer se boste v prijetnem naravnem okolju sprostili in si napasli dušo z razgledi.

Tukaj morate poskusiti prleško gibanico, ob okušanju si boste zagotovo zadovoljno obliznili prste. Če iščete lokacijo za martinovanje, vam vsekakor priporočamo, da doživite pravo martinovanje sredi goric, ki je zagotovo malo drugačno od ostalih. Pogled kar uhaja od lepe narave do pristne domače kuhinje, kjer se trudi gospa Nadica.

Lastna vinska klet bo nudila užitke ob degustaciji vin v prijetni družbi in intimnem ambientu. Gostje se lahko nastanijo v kateri izmed petih sob, ki jih imajo na voljo. V lepo opremljenih prostorih vas čaka tudi savna in majhna čajna kuhinja.

Doživeli boste lahko jutra s prekrasnim sončnim vzhodom z razgledom na Jeruzalem ali pa boste ob kozarcu dobrega domačega vina uživali ob sončnem zahodu. Gostje se venomer zadovoljni vračajo nazaj, saj začutijo prijaznost osebja in okusijo, kakšne so dobrote iz hrane lokalnih pridelovalcev. Jeseni, ko je čas trgatve tako kar 14 dni ponujajo posebne jedi, ki so primerne za to obdobje. Nazdravite s kozarcem domačega vina in okusite posebnosti kulinarike v teh prelepih krajih.

Gostje se venomer zadovoljni vračajo nazaj, saj se ne morejo naveličati sproščenega vzdušja in zelo bogate ponudbe. Z veseljem pohvalijo nastanitev, dobro hrano in domačo vinsko klet. Veselje ob pridelkih radi delijo s svojimi obiskovalci. Tako postrežejo z vrhunsko lastno pridelanim mesom iz tunke, s kolinami in seveda prleško gibanico.

S prav posebno ponudbo lahko svoje bližnje pripeljete na razvajanje, saj ponujajo posebne darilne bone. Tako boste v edinstvenem vikend paketu doživeli nebeško pogostitev z izbrano prleško pojedino. Sedaj zagotovo ni dvoma, kam vas bo v Ljutomeru peljala pot.

Gostilna Šenekar, Spodnji Ivanjci

V Spodnjih Ivanjcih, blizu Negove, vas pričakuje pristna domača hrana v gostilni Šenekar. Pri njih morate obvezno poskusiti ocvrtega piščanca, ki ga pripravijo na izredno okusen način in gotovo se boste takšnega obeda še nekaj časa spominjali.

Čar prelepe narave in okolica, ki budi v vsakem gostu zelo romantično razpoloženje. Gosta prijazno pozdravijo in povabijo, da prisede. Pestra ponudba jedilnega lista kar vabi, da si naročite katero izmed jedi. Ko se bliža čas martinovanje se še posebej potrudijo in za obiskovalce pričarajo akcijo posebnih jesenskih specialitet.

Nedelja je dan za druženja in družinske izlete. Takrat se boste lahko so sitega najedli, saj ponujajo velik izbor hrane s samopostrežnimi nedeljskimi kosili. Domača juha in veliko mesnih glavnih jedi, solat in seveda sladica za na vrh. Zakaj bi se mučili s kuhanjem doma, ko pa vas lahko ravno v gostilni Šenekar tako okusno pogostijo. Potrudijo se tudi za posebej naročene skupine ali za skupine avtobusov. Gostijo zaključene skupine ali različna praznovanja.

Svojega gosta pogostijo z okusno hrano ter prijaznim pristopom. Vabljeni ste, da vam pričarajo nasmeh na obraz. Zavedajo se pomena lokalnih pridelovalcev in tako se med seboj povezuje veliko turističnih kmetij v okolici. V prepričanju, da je le pristna domača hrana dovolj dobra za njihovega gosta, vas bodo zagotovo postregli na takšen način, da se boste zadovoljni še večkrat vrnili.

Restavracija Šmid, Gornja Radgona

http://www.restavracijasmid.si/#home

Dolgoletna tradicija delovanja restavracije Šmid, ki bo naslednje leto vstopila v tridesetletnico je zagotovilo, da boste tukaj resnično priča vrhunski kulinariki. Prav taka je tudi postrežba, resnično na vrhunskem nivoju.

Najbolj znani so po mediteranski hrani. Tako vas bodo navdušili z različnimi tematskimi večeri. V zimskem času ponujajo na izbiro veliko ribjih jedi – pričarajo prav posebno vzdušje z ribjimi večeri. Privoščite si školjke, lignje ali škampe. Morda se boste udeležili mešanega večera, kjer vas bodo postregli z različnimi vini. Gospod je namreč somellier in prav vsak gost bo lahko užival v izvrstni postrežbi. Že pred vojno so pričeli z gostinstvom. Nato so zgradili gostilno ob domači hiši in jo leta 1992 otvorili.

Na jedilnem listu vas tako čaka pester izbor raznovrstne hrane. Postrežejo vas z več hodi hrane. Ker pridelajo lastno vino, boste lahko uživali v pravem domačem vinu. Zelo se trudijo, da ponujajo kvalitetno hrano. Prav tako vedno s prijazno gesto pozdravijo svoje goste in jim z veseljem pomagajo pri izbiri hrane.

Največje veselje jim prinaša dejstvo, da se zadovoljjni gostje radi vračajo. Trudijo se za veselo razpoloženje in s prijaznim osebjem jim to vsekakor uspeva. Vabilu v tako prijeten ambient se zato preprosto ne morete odreči.

Gostilna Miran Kurbos, Ljutomer

Ko boste v Ljutomeru, nikakor ne smete zamuditi dobre jedače in pijače, ki jo nudijo v gostilni Mirana Kurbosa. Tam na vas poleg dobre hrane čaka še lepa opremljenost in čudovit ambient. Ob glavni cesti Ljutomer – Radenci vas že pričakujejo v radostnem razpoloženju. Morda se ustavite pri njih, ko boste obiskali katero izmed termalnih kopališč v bližini.

Z družinsko gostinsko dejavnostjo svoje goste razveseljujeo že od leta 1994. Pred tem je imel lastnik gostilno v Stuttgartu, kjer se je kovalo znanje, ki so ga z veseljem prenesli v domače loge.

Pri njih so dobrodošli vsi, ki želijo poskusiti domače dobrote iz njihove kuhinje. Postrežejo vam v notranjih prostorih, ob lepih dnevih pa na veliki sončni terasi. Vsakemu gostu se prilagodijo, tujega obiskovalca pa še dodatno razorožijo z obširnim znanjem tujih jezikov.

Glede na različne letne čase svojim gostom ponudijo poletne solatne krožnike z mesom, lignje, tuno. Lahko se odločite za domače pečenice ali krvavice z bujto repo in krompirjem. Znani so po pristnih domačih jedeh, kot sta bograč in ajdovi žganci. Prav posebne specialitete se najdejo na jedilniku ob pustnem času ali za valentinovo. V času praznovanja vina pa vas že čaka Martinov krožnik. Zagotovo morate pohiteti z obiskom in preizkusiti te odlične jedi ob katerih ne manjka dobra kapljica domačega belega vina. Vseskozi ponujajo akcije sezonskih jedi. Vak dan čaka na goste kar šest različnih menijev malic, katere so vedno sveže pripravljene.

Čimprej se odločite za obisk z razvajanjem ob vrhunski jedači in pijači v prijetni družbi ter ob prijazni postrežbi.

Gostilna Pri Amerikancu, Murska Sobota

Ko se boste potepali po Murski Soboti se morate obvezno oglasiti Pri Amerikancu. To je gostilna, kjer vas bo pričakala polno obložena miza in prijazna postrežba natakarjev. V vas znajo vzbuditi toplino in domačnost. In to je tisto, kar bo še dodatno ogrelo vaše srce.

Družinsko podjetje se že vrsto let ukvarja z gostinstvom. Na tem območju so edini, ki strežejo samopostrežno malico. Lahko se pohvalijo s pestro izbiro malic po zelo ugodnih cenah. Za dobro samopostrežno malico boste tako odšteli le 5 eur. V ponudbi imajo seveda tudi različne ostale menije, med njimi raznovrstne pečenke. Okusno makaronovo meso, domač bograč, okusi prekmurskih kolin čakajo na gosta. Za svoje goste se trudijo vsak dan, odprto imajo od 9 ure zjutraj do 22 ure zvečer. Večkrat imajo v ponudbi tudi različne akcije, kot je akcija ocvrtih zrezkov ali ocvrtega sira. V svoji družbi pogostijo tudi zaključene družbe z izbiro različnih jedi. Ob vaši zabavi se bodo potrudili in poskrbeli tudi za glasbo.

V lepo urejenih notranjih prostorih, ki so prav tako okusno opremljeni, kot dišijo dobrote iz njihove kuhinje, se boste odpočili in napolnili svoje lačne želodčke. Poleti lepo urejena letna terasa vabi na okusno pripravljeno hrano in uživanje v naravi. Vsekakor se vam bodo prikupili z dobro postrežbo. Tako vas bo pot zagotovo tudi ob naslednjem obisku pripeljala do njih.

Gostišče in prenočišča Kozel, Apače

http://www.gostilna-kozel.si/

Eno izmed najstarejših gostiln boste zagotovo našli v Apačah. Gostišče in prenočišča Kozel vabi z izvirno domačo kuhinjo ter z gostoljubnostjo in domačnostjo.

K njim ste vabljeni na ribe, lignje in ostale morske jedi. Velik poudarek dajo na domače prekmurske koline in zagotovo si morate vzeti čas, da jih poskusite. V lokalu sprejmejo do 180 ljudi, 80 jih pogostijo v gostinskem delu, prav toliko tudi na terasi. Prenočitvenih kapacitet imajo za 16 ljudi. Tako si lahko privoščite nočitev na čudoviti lokaciji in se prebudite v lep dan in izkusite še izvrstno kulinarično dogodivščino.

Ljudje se radi vračajo nazaj, tako v neokrnjeno naravo prelepe Apaške doline kot na dobro hrano. In ravno to je najboljši pokazatelj dobre gostilne. Gost pri njih zagotovo ne bo nikoli vstal od mize lačen. Domačo hrano znajo pripraviti na prav poseben način. Naj omenimo obešanko, to je njihova kulinarična posebnost iz mesa. Lahko boste naročili okusne lignje, pripravljene na vse možne načine. Tudi na nedeljsko kosilo se lahko odpravite kar na njihove konce. Specialiteta hiše je tudi plošča Kozel, na kateri ponudijo tudi ajdove žgance. Ravno tako imajo menije za vegetarijance in druge jedi po naročilu. Za tiste, ki obožujete sladice pa si le privoščite ponudbo dnevnih sladic, ki so vedne sveže pripravljene.

Hrana je resnično okusna in servirana na prav poseben, unikaten način. Vsa ta dejstva pa morate preveriti sami, zato ste prav prisrčno vabljeni na te prelepe konce.

