12-letna Darsy, begunka v Turčiji, sanja o Siriji brez vojne: Želim si postati kirurginja. Rada bi šla domov

V času, ko se vojna v Siriji približuje šestemu letu, Unicef opozarja, da so bile kršitve nad otroki v Siriji v lanskem letu najhujše doslej. Skoraj 6 milijonov otrok v Siriji je odvisnih od humanitarne pomoči, na milijone otrok pa razseljenih. Poleg tega je več kot 2,3 milijona sirskih otrok v Turčiji, Libanonu, Jordaniji, Egiptu in Iraku, kjer živijo kot begunci.

Število potrjenih primerov ubijanja, pohabljanja in rekrutacije otrok v bojne skupine je lani med drastičnim stopnjevanjem nasilja po vsej državi skokovito naraslo. Najmanj 652 otrok je bilo ubitih (20 odstotkov več kot v letu 2015), kar predstavlja največje število smrtnih žrtev med otroki, odkar je bil v letu 2014 vzpostavljen sistem formalne verifikacije otroških žrtev.

V Siriji je skoraj 6 milijonov otrok odvisnih od humanitarne pomoči. (Foto: UNICEF/Al Issa)

Grozljive številke o ubitih in rekrutiranih otrocih

Unicef opozarja, da je bilo 255 otrok ubitih v šolah ali v njihovi bližini, več kot 850 otrok pa rekrutiranih v bojne skupine, kar predstavlja več kot podvojeno število v primerjavi z letom 2015. Otroci vse pogosteje prevzemajo vloge v boju, v skrajnih primerih so tudi prisiljeni biti rablji, samomorilski napadalci in pazniki v zaporih. Zabeleženih je bilo vsaj 338 napadov na bolnišnice in zdravstveno osebje.

»Gre za trpljenje brez primere. Milijoni otrok v Siriji so vsak dan izpostavljeni napadom, kar je njihova življenja obrnilo na glavo,« je povedal Geert Cappelaere, Unicefov regionalni direktor za Bližnji vzhod in severno Afriko. »Ti otroci so za vse življenje zaznamovani z grozljivimi posledicami za zdravje, dobro počutje in prihodnost.«

Želim si postati kirurginja in pomagati bolnim in poškodovanim v Siriji. Sanjam o Siriji brez vojne, sanjam, da lahko grem domov. Sanjam o svetu brez vojn. 12-letna Darsy, begunka v Turčiji

Izzivi, ki jih predstavlja slab dostop do nekaterih območij Sirije, ovirajo prizadevanja za celostno oceno položaja otrok in dostop do humanitarne pomoči za najranljivejše. Otroke ogrožajo bombe, krogle in eksplozije, številni pa umirajo tudi zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili. Dostop do zdravstvene pomoči, življenjsko pomembnih dobrin in drugih osnovnih storitev ostaja izziv.

Med najbolj ranljivimi je 2,8 milijona otrok, ki prebivajo na težko dostopnih območjih v Siriji, vključno z 280.000 otroki, ki živijo na obleganih območjih in so skoraj povsem odrezani od humanitarne pomoči.

Po šestih letih vojne je skoraj 6 milijonov otrok v Siriji odvisnih od humanitarne pomoči; gre za 12-kratno povečanje v primerjavi z letom 2012. Na milijone otrok je razseljenih, nekateri so se morali seliti tudi sedemkrat. Več kot 2,3 milijona sirskih otrok je nastanjenih v Turčiji, Libanonu, Jordaniji, Egiptu in Iraku, kjer živijo kot begunci.

V Siriji in prek njenih meja obup družine sili v skrajne ukrepe za preživetje, otroci so pogosto prisiljeni v poroke in otroško delo. V več kot dveh tretjinah gospodinjstev otroci delajo, da podpirajo družino, nekateri v zelo težkih pogojih, neprimernih tudi za odrasle.

Deklica v centru za notranje razseljene osebe, ki se nahaja v nekdanjem otroškem vrtcu Teshreen v zahodnem Alepu v Siriji. (Foto: Unicef/Al-Issa)

12-letna Darsy sanja, da bo postala kirurginja in pomagala bolnim in poškodovanim

Kljub grozotam in trpljenju, je moč najti tudi veliko izjemnih zgodb otrok, ki so odločeni, da še naprej sledijo svojim upom in sanjam. 12-letna Darsy, begunka v Turčiji, je dejala: »Želim si postati kirurginja in pomagati bolnim in poškodovanim v Siriji. Sanjam o Siriji brez vojne, sanjam, da lahko grem domov. Sanjam o svetu brez vojn.«

»Še smo priča pogumu otrok iz Sirije. Mnogi prečkajo bojne linje le zato, da bi sedli v šolske klopi. Vztrajajo pri učenju, tudi v podzemnih šolah. Še lahko obrnemo začarani krog in pomagamo sirskim otrokom, a za to je potrebno narediti več,« je dejal Cappelaere.

Unicef s pozivi k takojšnji politični reitvi za končanje konflikta

Unicef tako poziva vse strani, vpletene v konflikt, ter tiste, ki lahko vplivajo na njih, mednarodno skupnost in vsakogar, ki mu je mar za otroke, da čim hitreje ukrepajo in pomagajo otrokom. Pozivajo k takojšnji politični rešitvi za končanje konflikta v Siriji ter prenehanju vseh hudih kršitev nad otroki, vključno z ubijanjem, pohabljanjem in rekrutiranjem v bojne skupine ter napadi šol in bolnišnic.

Organizacija želi, da se prenehajo vsa obleganja ter da se omogoči brezpogojni in trajni dostop do vseh otrok v stiski, kjer koli v Siriji. Vladam in skupnostim, ki gostijo begunce, je potrebno zagotoviti trajno podporo za nudenje pomoči ranljivim otrokom, ne glede na njihov status. Tudi nadaljnja finančna podpora za zagotavljanje izvajanja Unicefove življenjsko pomembne pomoči za otroke iz Sirije je, kot dodajo pri mednarodni organizaciji, izrednega pomena.