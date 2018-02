FOTO in VIDEO: Dan po strelskem pohodu več šol na Floridi prejelo grožnje

19-letni Nikolas Cruz je v strelskem pohodu na srednji šoli v mestu Parkland na Floridi ubil najmanj 17 ljudi. 19-letnik je bil nekdanji dijak šole, a so ga zaradi disciplinskih razlogov izključili. Zdaj so ga obtožili 17 naklepnih umorov.

Glede na njegovo zgodovino – na družbenih omrežjih je razkazoval orožje, bil je nasilen, še več, sošolci so predvidevali, da bi se lahko odločil za tak pokol – zdaj mnogi (upravičeno) ugotavljajo, da so oblasti pogrnile na celi črti. Opozorilnih znakov je bilo očitno več kot dovolj, a ukrepal ni nihče.

Še več, med učitelji je tudi zaokrožila okrožnica, da je najstnik nevaren.

Tudi FBI je vedel za nevarnega najstnika

FBI je potrdil, da so v preteklosti prejeli opozorilo, da bi lahko bil najstnik nevaren. Ameriški mediji poročajo, da Cruz ni skrival svojih temačnih načrtov. Pod nek posnetek na platformi YouTube naj bi lansko leto zapisal: "Postal bom profesionalni strelec na šoli." Komentar je nek drug uporabnik platforme prijavil oblastem. FBI je sporočil, da so omenjeni komentar preučevali, vendar niso uspeli povsem identificirati osebe, ki ga je zapisala.

Nikolas Cruz (Foto: AP)

PREBERITE ŠE: Kdo je Nikolas Cruz in kaj so o njem povedali njegovi sošolci?

Cruz je naprej ubil tri ljudi zunaj šole, nato je vstopil v stavbo in jih ubil še 12. Dve osebi sta kasneje umrli v bolnišnici, je črno statistiko predstavil šerif Scott Israel.

''To je grozljivo. Ni besed za takšno dejanje,'' je šerif strnil misli na Twitterju.

Zdravnik Evan Boyar iz tamkajšnje bolnišnice Broward je medijem dejal, da so v bolnišnico sprejeli 17 ljudi, med njimi je bil tudi Cruz, ki so ga po oskrbi predali policiji. Tri osebe so še v kritičnem stanju, tri v stabilnem, je pojasnil.

Po podatkih policije so Cruza eno uro po strelskem napadu brez incidentov aretirali v sosednjem mestu Coral Springs.

''Začeli smo prečesavati spletne strani in objave na družbenih omrežjih, kjer je bil prisoten. Nekatere reči so zelo, zelo skrb vzbujajoče,'' je dodal Israel.

Dan po strelskem pohodu več šol na Floridi prejelo grožnje

Šerif Scott Izrael je dejal, da so dan po napadu v šoli Marjory Stoneman Douglas High School številne druge šole na Floridi sporočile, da so prejele grožnje o podobnih strelskih pohodih. Policija se je zavezala, da bo preiskala vse te klice. "To je grozljivo, zelo patetično," je dejal Izrael. Poudaril je, da bo vsak lažni klic oziroma vsak klic, zaradi katerega bodo morali v tem občutljivem času angažirati več policistov, kaznovan z najvišjo možno kaznijo.

Šole v okrožju Broward so sicer danes ostale zaprte.

Policijske aktivnosti na šoli, kjer je 19-letnik v sredo ubil 17 ljudi, še vedno potekajo. (Foto: AP)

Dijaki so se skrili, potem ko so dojeli, da ne gre za vajo

Napad se je začel okoli 14.30 po lokalnem času. Iz šole so sporočili, da so dijaki in učitelji zaslišali nekaj, kar je bilo slišati kot streljanje na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas.

PREBERITE ŠE: Kronologija najhujših strelskih napadov v ZDA.

Ena izmed prič je dejala, da je osumljenec sam sprožil požarni alarm, nato je začel trositi smrt. Preiskovalci menijo, da je to storil, da bi čim več ljudi prišlo na hodnik, kjer bi lahko neovirano streljal nanje. Številni dijaki so sprva res mislili, da gre za vajo, ko so zaslišali požarni alarm. A nato so zaslišali še strele. Dijaki so se skrili pod mize, v omare, zaprli so vrata učilnic in onemogočili vstop podivjanemu 19-letniku.

Tako so prijeli 19-letnega Cruza. (Foto: APTN Video)

Policija in posebne enote so nemudoma prihitele na pomoč in čim hitreje skušale dijake spraviti iz šole. Na kraj so prispeli reševalci, nato so začeli prihajati starši.

''Grozljiv dan,'' je dejal nadzornik šolskega okrožja Robert Runcie.

Napad velja za najbolj smrtonosnega po streljanju leta 2012, ko je Adam Lanza vstopil v osnovno šolo Sandy Hook v Newtownu. Ubil je 20 otrok in šest odraslih, nato je sodil še sebi. Po podatkih spletne strani Everytown for Gun Safety je bil ta napad že šesti letos na šolah, ki se je končal z ali ranjenimi ali smrtnimi žrtvami med učenci ali dijaki.

''Zvenelo je kot ognjemet. S sošolcem sva se spogledala in se začela spraševati, kaj je bilo to,'' je komentiral dijak Bailey Vosberg.

Hči Caesarja Figueroe se je skrila v omaro in nato poklicala očeta. Dejal ji je, naj ga ne kliče, da je strelec ne bo slišal. ''To, da svoje hčere nisem slišal 20 minut, je bila najhujša nočna mora. To je bilo najdaljših 20 minut v mojem življenju,'' je dejal.

Učiteljica je medijem povedala, da se je s še 19 dijaki okoli 40 minut skrivala v omari. Dodala je, da je šola ravno pred šestimi tedni opravila vajo s scenarijem napada.

Trump že izrekel sožalje

Po vsakem takem napadu v ZDA oživi debata o nadzoru nad orožjem. Floridski senator Marco Rubio je tvitnil, da je bil napad zagotovo ''osnovan in izveden tako, da bi bilo kar se da največ žrtev''. Je pa dodal, da je še prezgodaj o razpravah, da bi morali zaostriti nadzor nad orožjem. ''Najprej je treba vedeti dejstva o incidentu, preden stečemo in predpišemo nek zakon, za katerega zatrdite, da bi dogodek preprečil,'' je dejal za Fox News.

Guverner Floride Rick Scott se prav tako še ni želel vpletati v debato o orožju, je pa dejal, da je napad ''čisto zlo''.

Potem ko je sožalje svojcem izrekla prva dama ZDA Melania Trump, je to na Twitterju storil tudi predsednik Donald Trump. ''Moje molitve in sožalje gredo družinam žrtev grozljivega streljanja na Floridi. Noben otrok, učitelj ali kdorkoli drug se ne bi nikoli smel počutiti ne varnega na ameriški šoli.''