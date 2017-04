20 let po koncu vojne BiH v primežu korupcije, slabega gospodarstva, visoke brezposelnosti

Mineva 25 let od začetka obleganja Sarajeva, vojna v Bosni in Hercegovini je zahtevala več kot 100.000 mrtvih in 2 milijona razseljenih prebivalcev. Dobrih dvajset let po koncu vojne država še vedno ne najde izhoda iz slabih razmer - brezposelnost je več kot 50 odstotna, gospodarstvo na dnu, korupcija zaćrta v vse pore družbe.