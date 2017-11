22 let po daytonskem sporazumu po svetu še vedno 18.000 beguncev iz BiH

Natančno 22 let po podpisu daytonskega sporazuma, s katerim se je končala vojna v Bosni in Hercegovini, je vlada v Sarajevu danes objavila, da v državi še zmeraj živi približno 100.000 notranje razseljenih oseb, v tujini pa več kot 18.000 državljanov BiH, ki so uradno begunci.

Sodba Ratku Mladiću, enemu najbolj iskanih vojnih zločincev z območja nekdanje Jugoslavije, bodo v Haagu izrekli jutri, 22. novembra.

Podatke je objavila ministrica BiH za človekove pravice in begunce Semiha Borovac na današnjem sarajevskem srečanju upravnega odbora Sveta za izvajanje miru v BiH (OHR), v katerem so predstavniki vodilnih zahodnih držav ter Rusije in Turčije. Predstavila je rezultate izvajanja revidirane strategije aneksa VII daytonskega sporazuma, ki določa brezpogojno pravico vseh pregnancev in beguncev do vrnitve na svoje predvojne domove.

V BiH se je na svoje domove vrnilo več kot milijon oseb, med njimi je bilo 450.000 beguncev, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na podatke oblasti v BiH.

V vojni v BiH med letoma 1992 in 1995 je umrlo več kot 100.000 ljudi, uničenih ali težko poškodovanih je bilo 453.000 stanovanj in hiš. Do danes so obnovili 341.000 stanovanjskih enot. Do leta 2020 načrtujejo, da bodo prenovili še nekaj manj kot 9000 stanovanj in hiš, kar je predpogoj za zapiranje begunskih centrov. Načrt finančno podpira mednarodna skupnost.

Sporazum so podpisali Alija Izetbegović, Slobodan Milošević in Franjo Tuđman. (Foto: Reuters)

V Sarajevu ocenjujejo, da je za sklenitev procesa vrnitve beguncev in pregnancev potrebnih približno 600 milijonov evrov, primanjkuje pa še približno tretjina denarja.

Z današnjim spominom na podpis sporazuma v ameriški vojaški bazi Wright-Peterson nedaleč od Daytona v ameriški zvezni državi Ohio, se je tudi pokazalo, v kolikšni meri je BiH še vedno razdeljena država.

V Republiki srbski je danes praznik in posledično dela prost dan ravno zaradi 21. novembra 1995, ko je bil podpisan daytonski sporazum, za katerega srbske oblasti v Banjaluki menijo, da je utrdil državnost te srbske entitete BiH in ji zagotovil mednarodno priznanje.

V Federaciji BiH je danes običajni delovni dan, v Sarajevu pa izpostavljajo, da so ravno tisoči razseljenih oseb in beguncev najboljši dokaz, da daytonski sporazum ni bil uresničen v ključnih določilih.

Po večtedenskih pogajanjih leta 1995 so bivši predsedniki BiH, Srbije in Hrvaške Alija Izetbegović, Slobodan Milošević in Franjo Tuđman ob posredovanju ZDA parafirali 21. novembra 1995 splošni okvir za mir v BiH, ki je bolj znan kot daytonski sporazum. Z njim so določili pogoje za mirovno pogodbo, ki je bila formalno podpisana 14. decembra 1995 v Parizu.