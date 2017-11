PRENOS V ŽIVO: 22 let po koncu vojne v BiH bo haaško sodišče izreklo sodbo Ratku Mladiću

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije bo danes izreklo dolgo pričakovano sodbo bivšemu poveljniku bosanskih Srbov, generalu Ratku Mladiću. Sodijo mu zaradi odgovornosti za ene najhujših vojnih zločinov po 2. svetovni vojni v Evropi – genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995.

Glavni tožilec haaškega sodišča Serge Brammertz je sodbo označil kot eno najpomembnejših v zgodovini sodišča, ki bo konec leta po 24 letih zaprlo vrata. Spomnil je, da sta bila Mladić in politični voditelj bosanskih Srbov Radovan Karadžić glavna tvorca politike etničnega čiščenja in da sta odgovorna za smrt več tisoč ljudi med vojno v BiH, ki je zahtevala več kot 100.000 življenj.

Prepričan je, da bo Mladić obsojen na dosmrtni zapor, tako kot je zahtevalo tožilstvo. Vse, kar bi bilo manj, bi bilo nesprejemljivo. "Na podlagi dokazov, ki smo jih predstavili, glede na visoko raven njegove odgovornosti, pričakujem najvišjo kazen," je pojasnil.

Ratko Mladić je obtožen v 11 točkah obtožnice - v dveh točkah za genocid, v petih za zločine proti človečnosti ter štirih za vojne zločine. (Foto: AP)

Obramba zahteva oprostilno sodbo

Mladić, ki je zaradi teže zločinov znan tudi kot balkanski klavec, odgovornost zanika, njegova obramba pa zahteva oprostilno sodbo. Na prvostopenjsko sodbo se bosta sicer lahko pritožila tako tožilstvo kot obramba, morebitne pritožbe pa bo obravnaval mednarodni rezidualni mehanizem, ki naj bi dokončal delo haaškega sodišča.

Sedaj 74-letni Mladić, ki je bil načelnik generalštaba vojske bosanskih Srbov od 12. maja 1992 do 8. novembra 1996, je po osebni in poveljniški odgovornosti obtožen v 11 točkah obtožnice – v dveh točkah za genocid, v petih za zločine proti človečnosti ter štirih za vojne zločine.

Mladića imajo nekateri Srbi za junaka. Predsednik Republike srbske Milorad Dodik ga je tako v torek opisal kot legendo srbskega naroda, ki je kot poveljnik vojske branil svobodo srbskega naroda in privedel do nastanka Republike srbske.

Za genocid je obtožen v dveh točkah – za poboj 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 ter Bošnjakov in bosanskih Hrvatov v šestih občinah v BiH (Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica) leta 1992.

Obtožen je tudi zaradi obleganja Sarajeva, najdaljšega obleganja kakega mesta v sodobni zgodovini, ko so srbske granate in ostrostrelci od 5. aprila 1992 do 29. februarja 1996 zahtevali življenja skoraj 12.000 ljudi.

Obtožen je tudi zaradi zajetja več kot 377 opazovalcev ZN in modrih čelad kot talcev od maja do junija 1995, s čemer so hotele sile bosanskih Srbov preprečiti letalske napade Nata na njihove cilje. Obtožnica vključuje podatke o več kot 70 pokolih v 20 skupnostih, mučenju in nečloveškem ravnanju s civilisti v 58 zaporih in taboriščih v 22 krajih.

Novinarji se že zbirajo pred sodiščem v Haagu. (Foto: AP)

Prijeli so ga leta 2011, po 16 letih skrivanja

Mladić, ki vztraja, da je le vodil svoje ljudstvo pri uresničevanju njegove legitimne pravice, se je roki pravice izmikal vse od 25. julija 1995, ko je haaško sodišče še pred koncem vojne v BiH proti njemu vložilo prvo obtožnico. Ta je bila skupna s Karadžićevo, sodišče pa je nato obtožnico oktobra 2003 ločilo in jo večkrat spremenilo, nazadnje decembra 2011.

Prijeli so ga 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji po 16 letih skrivanja in po odločnem pritisku mednarodne skupnosti, ki je z izročitvijo Mladića pogojevala nadaljnje približevanje Srbije EU. Haagu so ga izročili 31. maja 2011.

Ves čas Mladićevega bega je prevladovalo prepričanje, da se ob pomoči skriva v Srbiji. Uradni Beograd je februarja 2006 priznal, da se je vse do 1. junija 2002 občasno mudil tudi v vojaških objektih na območju Srbije. Mladićeva družina pa je ves čas vztrajala, da je mrtev ter je celo na sodišču vložila zahtevo, da se ga razglasi za mrtvega in da se kot dan njegove smrti navede 1. marec 2008, ko naj bi ga nazadnje videli.

Mladić je veljal za izrednega vojaškega stratega. Pod njegovim vodstvom so bosanski Srbi zasedli 72 odstotkov ozemlja BiH, čeprav so predstavljali le tretjino tamkajšnjega prebivalstva. Tudi v intervjujih, ki sicer niso bili pogosti, je kot svoje vzornike navajal večinoma velike vojskovodje in vojaške stratege, kot sta bila Hanibal in Aleksander Veliki.

Vse od prihoda v pripor naj bi ga mučilo slabo zdravje. Ko je bil še na begu, naj bi doživel najmanj dve možganski kapi, nato pa še v priporu srčno kap.

Med sojenjem, ki je trajalo od 16. maja 2012 do 15. decembra lani, je Mladić pogosto provociral žrtve vojne, ki so se udeležile zaslišanja, zavračal spoštovanje sodnikovih odločitev ter se redno pritoževal zaradi zdravja. Zaradi resnega poslabšanja zdravja je njegova obramba nedavno zahtevala preložitev razsodbe, a ji sodišče ni ugodilo. Zahtevali so tudi začasno izpustitev zaradi zdravljenja v Rusiji oziroma Srbiji.

Karadžića, ki je bil ob Mladiću glavni odgovorni za genocid v Srebrenici in druge vojne zločine med vojno v BiH, je marca lani haaško sodišče obsodilo na 40 let zapora. Za krivega so ga spoznali v 10 od 11 točk obtožnice – tako za genocid v Srebrenici, kot tudi za obleganje Sarajeva in zajetje talcev, ne pa tudi za genocid v nekaj drugih občinah v BiH.

Zaradi genocida v Srebrenici je haaško sodišče na dosmrtni zapor doslej obsodilo le tri visoke častnike bosanskih Srbov, tesne sodelavce Mladića – generala Zdravka Tolimirja, načelnika za varnost zloglasnega Drinskega korpusa Vujadina Popovića ter Ljubišo Bearo, načelnika za varnost v štabu vojske.