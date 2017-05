22-letni Salman Abedi, osumljen za napad v Manchestru, je bil rojen v Veliki Britaniji, študiral je management

Manchester žaluje. (Foto: AP)

V terorističnem napadu je bilo v ponedeljek zvečer po koncertu v Manchestru ubitih 22 ljudi, ranjenih pa 59. Domnevni napadalec, ki ga je identificirala policija, je 22-letni Salman Abedi, ki naj bi se razstrelil v preddverju dvorane, kjer je potekal koncert Ariane Grande. Pri tem je umrl tudi sam. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Salman Abedi ima libijske korenine, a je bil rojen in vzgojen v Veliki Britaniji, je povedala britanska premierka Theresa May.

Akram Ben Ramadan, dolgoletni prijatelj družine Abedi, je Salmana, ki ga je poznal že od majhnega, opisal kot "mirnega otroka". "Njegov starejši brat Ismael je zgovornejši, Salman pa se je držal bolj zase," je po poročanju ameriške televizije CNN dejal Ramadan.

Zadnja leta Salmana niso pogosto videvali. "Sem pa opazil, da je začel nositi dolgo haljo in tipična muslimanska oblačila, pustil si je rasti brado," je povedal Ramadan.

Člani manchestrske libijske skupnosti pa so za CNN povedali, da se je Abedijev oče vrnil v Libijo leta 2011, ko je vzplamtela arabska pomlad. Mama je z otroki, tremi sinovi in hčerko, ostala v Veliki Britaniji. "Pred nekaj meseci pa se je tudi ona vrnila v Libijo," je povedal Ramadan.

Salman Abedi je bil sicer študent na salfordski univerzi, tretji največji univerzi v Manchestru, kjer je študiral poslovne vede in management. Vpisan je bil v drugi letnik, vendar zadnje čase ni hodil na predavanja, so povedali njegovi sošolci. Prav tako ni živel z njimi v študentskem naselju v Salfordu, temveč naj bi bil nastanjen v Južnem Manchestru.

Bedenje pred mestno hišo

Velika Britanija je včeraj zvečer sicer zvišala stopnjo ogroženosti pred terorističnim napadom na najvišjo oz. kritično, kar pomeni, da bi do napada lahko prišlo v neposredni prihodnosti. Kot je napovedala britanska premierka Theresa May, so na pomoč oboroženim policistom napotili tudi vojake.

"Ne moremo ignorirati možnosti, da obstaja večja skupina posameznikov, ki je povezana z napadom v Manchestru," je dejala Mayjeva.

Več tisoč ljudi se je sinoči v središču Manchestra poklonilo žrtvam samomorilskega napada. "To je Manchester," je zapisal župan mesta Andy Burnham na Twitterju, ko se je začelo bedenje, ki so se ga na polnem trgu Albert pred mestno hišo v središču mesta udeležili pripadniki več verstev.

Bedenja so se udeležili tako krščanski kot muslimanski, judovski in sikhovski verski voditelji v tem mestu, ki je povezano z industrijsko revolucijo, glasbo in nogometom.

Udeležila sta se ga tudi notranja ministrica Amber Rudd in vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Manchestrski škof je prižgal svečo, množica zbranih pa se je z minuto molka poklonila spominu žrtev.

Načelnik mestne policije Ian Hopkins je zbrani množici dejal, da je bil današnji dan tisti, za katerega so vsi upali in molili, da ga ne bodo nikoli doživeli. "Držati moramo skupaj in ne smemo dovoliti teroristom, da nas premagajo," je še dejal.

Mnogi so nosili napise Rad imam Manchester in Manchester je enoten, drugi pa fotografije čebel, simbola mesta. Mnogi so zapeli in recitirali pesmi, nekateri so zapisali sporočila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Burnham se je pred tem že zahvalil ljudem v Manchestru, ki so pomagali prizadetim po napadu v Manchester Areni na koncu koncerta pop pevke Ariane Grande. Poudaril je, da so samo nekaj minut po napadu mnogi "odprli svoja vrata tujcem in jih odvedli od nevarnosti". S tem so najbolje odgovorili tistim, ki nas želijo razdeliti, je še dodal.

Medtem so na posebni spletni strani, ki so jo vzpostavili za pomoč svojcem žrtev, zbrali že več kot 500.000 britanskih funtov.