22-letni študent, ki je bil zaprt v Severni Koreji, umrl 

Krajo je plačal z življenjem. (Foto: AP)

22-letni ameriški študent Otto Warmbier, ki je bil zaradi kraje propagandnega plakata v Severni Koreji obsojen na več kot 15 mesecev prisilnega dela, je teden po izpustitvi in vrnitvi v ZDA umrl.

Domov so ga poslali prejšnji torek iz humanitarnih razlogov, a se je izkazalo, da je bil mladenič že več kot leto dni v komi. Iz Severne Koreje so zatrdili, da je staknil botulizem, ki je bolezen zaradi okužbe z nevrotoksinom botulinom, ki ga proizvajajo bakterije Clostridium botulinum in se kaže z ohromitvijo mišic. Z botulinom se največkrat okužimo zaradi zastrupitve z neustrezno konzervirano hrano. Bolezen naj bi po navedbah Severne Koreje staknil kmalu po sojenju marca lani in je bil vse od takrat v komi.

Njegova družina pa je prepričana, da je 22-letnik umrl zaradi ''grozljivega trpinčenja'' v priporu. Ekipa ameriških zdravnikov iz Cincinnatija se s severnokorejsko verzijo ne strinja, saj ni našla sledi botulizma, a da rentgenski posnetki prav tako niso pokazali fizičnega trpinčenja. Verjamejo, da ga je v komo pahnila pomanjkanje kisika v možganih, kot posledica prekinitve dihanja. Družina je sporočila, da ni mogel govoriti, videti in da se ni odzival na klice.

Študent ekonomije je kot turist decembra 2015 odpotoval v Severno Korejo. 2. januarja 2016 so ga aretirali na letališču, ko je skušal zapustiti državo. Čez nekaj časa se je pojavil na novinarski konferenci, ko je v joku priznal, da je skušal ukrasti plakat kot trofejo.

Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da mora njegova administracija preprečiti podobne smrti v ''režimih, ki ne spoštujejo osnovne človekove pravice''. Dodal je, da ZDA obsojajo brutalnost režima.