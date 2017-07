23-letnik naj bi načrtoval atentat na francoskega predsednika

Mladenič naj bi načrtoval napad na novega francoskega predsednika. (Foto: AP)

V Franciji so prijeli moškega, ki naj bi nameraval med slovesnostmi ob francoskem državnem prazniku 14. julija ubiti predsednika države Emmanuela Macrona. Proti 23-letniku so že sprožili ustrezne postopke in zanj uvedli pripor.

Brezposelni moški je v spletni klepetalnici, povezani z video igro, dejal, da želi kupiti kalašnikovko, s katero bi izvedel atentat. Na posebni spletni strani je oblasti na njegove izjave opozorilo več uporabnikov interneta.

Moškega so v pariškem predmestju aretirali sredi preteklega tedna. Glede na navedbe preiskovalcem je razkril, da je nameraval ubiti Macrona, grozil pa je tudi z napadi na različne manjšine - muslimane, jude, temnopolte, homoseksualce.

Policija je med preiskavo v njegovem vozilu našla tri nože, preiskava računalnika pa je razkrila, da je na spletu iskal morebitne tarče.

Gre za starega znanca policije – leta 2016 je bil obsojen na tri leta zapora zaradi spodbujanja rasnega sovraštva in zagovarjanja terorizma, potem ko je hvalil dejanja Andersa Behringa Breivika, ki je julija 2011 na Norveškem ubil 77 ljudi.