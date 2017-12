33-letna Britanka, obtožena tihotapljenja tablet v Egipt, obsojena na triletno zaporno kazen

Britanko Lauro Plummer, ki naj bi v Egipt tihotapila prepovedana zdravila, so v torek obsodili na tri leta zapora in 5611 dolarjev (4700 evrov) denarne kazni, poroča CNN.

33-letnico so aretirali 9. oktobra letos na letališču v Hurgadi, potem ko je policija v njenem kovčku našla 290 tablet analgetika tramadola.

Trgovsko pomočnico iz vzhodnega Yorkshira so nemudoma obtožili posesti in tihotapljenja droge. Njen odvetnik je dejal, da je bila vse skupaj pomota - Plummerjeva naj bi namreč zdravila v Egipt prinesla za soproga Omarja Abdela-Azima, ki ima težave z bolečinami v hrbtenici. Par se je spoznal pred petimi leti v znanem turističnem središču Šarm el Šejk, kjer je Abdel-Azim delal kot varnostnik. Leta 2014 sta se poročila, Plummerjeva pa moža redno obiskovala v Egiptu.

Laura Plummer odhaja v zapor za tri leta. (Foto: AP)

Izgubljeno s prevodom

Britankini odvetniki so se pri obrambi tako od vsega začetka sklicevali na to, da je tramadol dovoljen v mnogih državah, med drugim tudi v Veliki Britaniji. A to ji ni dosti pomagalo, saj so te tablete v Egiptu prepovedane. Britanske oblasti so tramadol sicer uvrstile na seznam zdravil, ki jih potniki ne smejo prinesti v Egipt, a šele novembra, mesec dni po njeni aretaciji.

"Da je nekdo spoznan za krivega, mora najprej zavestno narediti prekršek," je za Reuters povedal Laurin odvetnik Mohamed Othman. "Laura ni vedela, da prenaša s seboj prepovedane narkotike. V Veliki Britaniji je tramadol navadno zdravilo proti bolečini, domnevala je, da je v Egiptu enako."

Sojenje je potekalo v mestu Safaga, po navedbah odvetnika pa se je zgodilo kar nekaj napak pri prevajanju v angleški jezik in obratno. Plummerjevo naj bi na sodišču tako vprašali, ali je nameravala preprodajati drogo, a mislila je, da so jo vprašali, ali je posedovala zdravila, zato je odgovorila kratko in jedrnato: "Da."

Obramba je prav tako zavrnila obtožbe o tihotapljenju. "Imela je le 320 tablet. Celo letalska karta stane dvakrat več, kot so vredna zdravila. Nobene logike ni v mišljenju, da je nameravala služiti s preprodajo tramadola," je dejal odvetnik Othman.

Se je pa Othman strinjal, da je kazen dokaj nizka, glede na obtožbe. Vse skupaj bi se za Britanko namreč lahko končalo še precej slabše, saj je v Egiptu za tihotapljenje drog zagrožena celo smrtna kazen, v večini primerov pa dobijo obtoženi okrog 10 let zapora. Plummerjeva se bo na kazen kljub temu pritožila.

"Nekaj časa bo še trajalo, da jo spravimo ven, medtem bo žal morala prestajati kazen v zaporu," je povedala Laurina mama Roberta Sinclair. "Ni pošteno, zelo me je skrbelo že, ko je bila v priporu. Sedaj bo bivala med najhujšimi kriminalci."

"Grozljiva napaka"

Britanski poslanec Karl Turner je povedal, da je Laurin primer znan tako državnemu sekretarju na zunanjem ministrstvu Borisu Johnsonu kot tudi zunanjemu ministru Alistairju Burtu.

"Upam, da bo na koncu vendarle zmagala zdrava pamet," je Burt povedal za BBC. "Gre za pošteno žensko, ki je naredila grozljivo napako, za katero ne bi smela iti v noben zapor, sploh pa ne v egiptovskega."

Z britanskega zunanjega ministrstva so še sporočili, da bodo Lauri in njeni družini še naprej nudili vso potrebno podporo.