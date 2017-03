Za lažnim profilom Justina Bieberja se je skrival 42-letni Avstralec, ki je zlorabil 157 otrok

Neverjetno veliko število mladoletnikov nasede lažnim profilom na družbenih omrežjih. (Foto: AP)

Za lažnim profilom Justina Bieberja se je na spletu skrival 42-letni Avstralec. Na različnih platformah je "lovil" mladoletnice, ki so bile prepričane, da se pogovarjajo z resničnim zvezdnikom. V past se je ujelo 157 žrtev z vsega sveta, je sporočila policija iz Queenslanda.

Detektiv inšpektor Jon Rouse je dejal, da so obtožbe naravnost strašljive in opozoril mlade oboževalce kanadskega pevca Bieberja in njihove starše, naj bodo izjemno previdni. "Dejstvo, da je toliko otrok verjelo, da se pogovarjajo s tem določenim zvezdnikom kaže, da moramo resno razmisliti, kako kot družba izobražujemo svoje otroke o varnosti na spletu," je dejal.

Osumljenec je za komunikacijo z žrtvami med drugim uporabljal Facebook in Skype. V preiskavo sta se vključila tudi nemška policija in ameriški urad za domovinsko varnost. Med 157 žrtvami naj bi jih bilo 50 iz ZDA, okoli 20 iz Velike Britanije, šest pa iz Avstralije. Podatke o drugih žrtvah še zbirajo.

Tudi pri nas strokovnjaki po zadnji kriminalistični preiskavi opozarjajo, naj se starši izobrazijo o varni rabi pametnih telefonov in računalnikov, prek katerih pedofili prihajajo v stik z otroki. Otroke pa naj opozorijo, da ne zaupajo svojih podatkov neznancem.

Moškega so sprva prijeli zaradi posedovanja otroške pornografije in navezovanja stikov z otroki. Po tem, ko so policisti pregledali njegov računalnik, pa so našli še več dokazov. Obtožen je 931 kaznivih dejanj s področja spolne zlorabe otrok, med drugim tudi treh posilstev. Leta 2007 naj bi namreč spolno zlorabil tri otroke, mlajše od 12 let, s petimi pa je nedostojno ravnal. Druga kazniva dejanja so povezana z izsiljevanjem, pridobivanjem in širjenjem otroške pornografije.

Sojenje obtoženemu 42-letniku se bo začelo 6. aprila.

Rouse je opozoril, da ta primer kaže, kako daleč lahko gredo pedofili in da imajo lahko globalni vpliv. Starše je pozval, naj poskrbijo za varnost svojih otrok na spletu.