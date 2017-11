70-letni duhovnik razkril, kako je Mugabeja prepričal v odstop: Je človek, ki veliko razmišlja. Na koncu so ga pravzaprav prepričali protesti

Duhovnik Fidelis Mukonori je bil mlad duhovnik, ko so Zimbabve pretresala grozodejstva. To je bil čas, ko je bil Robert Mugabe vodilni obraz prizadevanj za transformacijo države.

Štiri desetletja kasneje je odigral pomembno vlogo v trenutku, ko se je po skoraj štirih desetletjih na čelu države, Mugabe poslovil. Temu nekdanjemu glasniku sprememb številni očitajo, da ga je oblast spremenila v natančno tisto, česar si ni želel nihče in kar je nekoč sam očital oblastnikom - v samovoljnega despota, prepričanega, da je država tam, da služi njegovim potrebam, željam in kapricam - ne pa obratno.

Kar se je v Zimbabveju dogajalo zadnje dni, večina opisuje kot državni udar, pa čeprav vojska zanika, da bi bil to pravilen opis sutacije, v kateri so 93-letnega voditelja zaprli v hišni pripor, nato pa upali, da bo odstopil.

V času, ko je Mugabe še vztrajal, da položaja ne bo zapustil, ga je redno obiskoval Mukonori, ki so ga postavili za mediatorja, ker sta mu zaupali obe strani - tako Mugabe kot vojska.

"Ni bilo prvič, da sem se znašel v vlogi mediatorja," je povedal za CNN. Kot je razkril, njegova strategija ni bila, da se sooči z Mugabejem in ga jezno prepričuje, naj vendarle odide. Namesto tega se je odločil, da ga bo poslušal in mu skušal dopovedati, da lahko položaj zapusti dostojanstveno.

"Je človek, ki veliko razmišlja, debatira, je inteligenten sogovornik, ki pogosto zaide v filozofska razglabljanja. Moja naloga je bila, da ga pripeljem do tega, da sprevidi, kaj se v državi dogaja na gospodarskem in političnem področju in spozna, da je vojska posredovala z razlogom," pravi Mukonori.

Tudi on sicer meni, da ni šlo za vojaški udar v običajnem pomenu besede. "Ves čas pogajanj so z njim ravnali zelo spoštljivo. Ne glede na vse, kar je bilo zapisanega v svetovnih medijih, je Mugabe doma še vedno zelo spoštovan. Prav tako so se vsi zavedali, da bi rad dostojanstveno poslovil."

Vseeno Mugabeju ideja, da prenese oblast na podpredsednika Emmersona Mnangagwo, ki ga je sam odstavil, ni bila prav nič všeč. Ko je prejšnjo nedeljo nato nagovoril narod, so vsi pričakovali, da bo odstopil. Pa ni. "Pogajanja s človekom, ki je star 93 let, so drugačna kot z nekom, ki jih ima 23," je Mukonori dejal o tem, da so bila pogajanja dolga in zapletena.

In na koncu ga niti niso prepričali pogajalci, ampak ljudstvo, pravi Mukonori: "Ko je na ulicah Harareja protestiralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali njegov odstop, se je zgodil preboj. Ganili so ga do te mere, da je sprejel, da je konec."

Zimbabve je medtem dobil novo oblast. Mukonori, ki z Mugabejem še vedno govori vsak dan, pravi, da je Mugabe novi oblasti celo ponudil pomoč. "Ni izginil z obličja sveta, le umaknil se je iz javnosti. Še vedno dela, saj je še vedno izjemno bistrega uma."