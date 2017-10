FOTO in VIDEO: 8000 gasilcev ne uspe ustaviti požarov v Kaliforniji, število smrtnih žrtev naraslo na 23

Na satelitskem posnetku so jasno vidni oblaki dima, ki so posledica številnih požarov. (Foto: NASA)

Eni od najhujših požarov v zgodovini Kalifornije so doslej zahtevali najmanj 23 življenj, oblasti pa menijo, da se bo število še povečalo, ker se trenutno prebijajo skozi sezname pogrešanih. Z 22 požari se sedaj bori že 8000 gasilcev iz Kalifornije in sosednjih zveznih držav.

California's fire emergency is worsening with 33 blazes now burning out of control. https://t.co/itEPF6EWPQ @AshleeMullany #7News pic.twitter.com/AENeUehFhc — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) October 12, 2017

Gasilci so si v sredo lahko oddahnili na jugu države v okrožju Orange pri Los Angelesu, kjer so požar, ki je od ponedeljka uničil 3000 hektarjev površin in 23 objektov, že obvladali v 60 odstotkih. V sredo zvečer je prišlo hladnejše in bolj vlažno vreme in oblasti so umaknile ukaze o evakuaciji, zaradi česar se je lahko 3000 ljudi vrnilo domov. Požar naj bi do konca pogasili do sobote.

Smoke from the destructive California wildfires is seen in this NOAA satellite footage: https://t.co/FVNBAuW6PR pic.twitter.com/lAGHDkhE9A — AccuWeather (@breakingweather) October 11, 2017

Pogrešajo več sto ljudi, več desettisoč ljudi ostalo brez strehe nad glavo

Veliko huje pa je na severu Kalifornije, kjer je guverner Jerry Brown za okrožja Sonoma, Napa in Yuba razglasil izredne razmere. Več sto ljudi naj bi pogrešali, vendar pa oblasti opozarjajo, da gredo skozi sezname, ki se tudi podvajajo. Okrog 4400 ljudi je v zavetiščih, uničenih je 3500 hiš in drugih objektov. Vsega skupaj je moralo domove zapustiti 20.000 ljudi, požganih pa je 70.000 hektarjev zemljišč.

Prav v omenjenih okrožjih je požar zahteval največ življenj. Po poročanju tujih medijev je 13 ljudi umrlo v vinorodnem okrožju Sonoma, še šest v okrožju Mendocino, po dve žrtvi pa je požar zahteval v okrožjih Napa in Yuba.

Do tal je pogorelo več naselij v Santa Rosi, mestu s 175.000 prebivalci v okrožju Sonoma. Samo v tem okrožju je po informacijah lokalnih oblasti brez strehe nad glavo ostalo 25.000 ljudi.

(Foto: AP)

Požare razpihuje močan veter, ki se je v torek in sredo zjutraj malce unesel, v sredo zvečer pa spet okrepil. Vzroki požarov, ki so izbruhnili v nedeljo, še niso znani.